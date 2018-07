Defendieron la exención impositiva a Lewis

El gobernador Alberto Weretilneck defendió la eximición de impuestos a los ingresos brutos y de sellos a Joseph Lewis por producir hidroelectricidad en su propiedad de Lago Escondido. Recalcó que hay otras 17 provincias que cuentan con la misma ley a fin de impulsar las energías renovables.

“Nosotros sancionamos una ley que tiene que ver con el consenso fiscal y con el nuevo mapa del país en relación con la promoción de las energías renovables”, argumentó Weretilneck esta mañana en Bariloche.

Recordó que dos años atrás, “el país estaba en el 2% de abastecimiento de energías renovables. Después llegó al 8% y en tres o cuatro años, debemos alcanzar el 18% de la energía renovable producida en el país; esto es solar, eólica o hidráulica”.

“El gobierno nacional, continuó Weretilneck, lanzó fuertes planes de inversión para llegar al 18% de energías renovables y las provincias que no generen las condiciones se quedarán sin energías renovables”.

El gobernador desmintió que la ley que exime de ingresos brutos y sellos a las empresas que inviertan en energía solar, eólica e hidráulica en la provincia “pretenda beneficiar a uno u a otro”. “No hay ningún tema particular con Lewis y Lago Escondido. También hay un proyecto de energía eólica en Pomona y en Cerro Alto. Es una ley general y no particular. Y Lago Escondido está dentro de las particularidades que plantea la ley”, dijo.

Más información: Weretilneck y el costo del beneficio fiscal a Lewis