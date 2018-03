Denunciaron que los empleados becados de Desarrollo Social no cobraron febrero

Los referentes de ATE Bariloche denunciaron que unos 17 trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, que reciben becas de 3700 y 4700 pesos aun no cobraron los haberes correspondientes al mes de febrero.

“En toda la provincia, son más de 300 y no nos dan ninguna explicación. Desde hace una semana, nos dicen día a día que depositan y hasta hoy, no depositaron. Encima hay una asamblea del sector bancario y la semana próxima habrá medidas. De modo que hasta el mes que viene, no cobrarán”, cuestionó Úrsula Caracoche, de ATE Bariloche.

Aclaró que “sufrimos atrasos de 15 días pero nunca tan excesivos como este. Hoy estuvimos haciendo permanencias en la oficina de la directora y se evalúa continuar con las medidas. Tenemos compañeros que han sido desalojados por el no pago del alquiler y otros que están con amenaza de desalojo”.

Roxana Méndez, la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, reconoció que hubo una demora en el pago de las becas. “Los que tramitaron su pase a contrato -que son la mayoría- cobrarán su sueldo completo. Estamos tratando de agilizar el pago de las pocas becas que quedaron que sería mañana. Nos dijeron que hubo cuestiones administrativas. Son personas que no han terminado la primaria o bien que no han presentado los papeles”, señaló Méndez.