El aumento del boleto genera malestar en los usuarios

Sin los subsidios otorgados por el gobierno nacional el aumento podría ser aun mayor. “ El tema no nos deja dormir ”, reconoció el jefe de Gabinete, Marcos Barberis, y explicó que el intendente mantendrá reuniones en el Ministerio de Transporte de Nación para conocer cómo se implementa un fondo para paliar los subsidios que fue aprobado en el proyecto de presupuesto.

En la parada de colectivos de Moreno y Palacios, Amanda Alba remarcó: “Esto es malísimo. No lo vamos a poder pagar. Habrá que caminar o buscar alternativas para que alguien nos lleve. El colectivo ya pasó a ser la última opción. De hecho, ahora suelo caminar unas 30 cuadras por día”.

Juan José Urra explicó que vive en el barrio La Cumbre y todos los días viaja al centro para lo cual debe tomar cuatro colectivos en el día. “Este aumento nos afecta un montón. Es una locura, un robo. Normalmente me tomo cuatro colectivos en un día. Si tengo que gastar 100 pesos de pasajes por día solo para viajar, estamos fritos. Se quitan los subsidios al transporte que favorecen a los laburantes, en realidad”, dijo Urra.

Mientras aguardaba el colectivo para volver a su casa, Romina Fuentes remarcó: “Es un golpe al bolsillo porque las cosas aumentan todos los días. Así que o caminás o no se. En mi caso, me tomo cuatro colectivos por día porque trabajo en Arelauquen. A mes gasto 500 pesos, ahora me tengo que poner a sacar cuentas”.

