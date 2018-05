El drama de las tarifas llegó al Concejo de Bariloche pero no hubo acuerdo

Los aumentos de tarifas y la falta de provisión en los servicios básicos en Bariloche se instaló en el debate en el Concejo Municipal donde todos los bloques coinciden en la preocupación y la necesidad de morigerar el impacto pero no en cómo ofrecer soluciones.

El Frente para la Victoria llevó a la mesa de discusión un proyecto que buscaba declarar la “emergencia tarifaria y energética” en Bariloche que determinaba la creación de una comisión para que recepcione los reclamos, realice una base de datos y busque mecanismos para la “protección de estos usuarios” afectados por el incremento de tarifas o por la falta del servicio.

Pero la propuesta no tuvo eco en el bloque del oficialismo, Juntos Somos Bariloche, y tampoco en el Pro, quienes dijeron coincidir en la preocupación pero diferir en que una comisión local brinde soluciones a la problemática.

La comisión que defendió el presidente del bloque FpV, Ramón Chiocconi, tenía por objetivo “articular” con la oficina de defensa del consumidor, la CEB y Camuzzi, la elaboración de una base de datos de reclamos e identificar a los usuarios vulnerables que “se busquen proteger ante los presentes y futuros aumentos tarifarios”.

La comisión estaría conformada por dos representanes del Ejecutivo municipal, dos del Concejo, uno de Omiduc, otro de Cmuzzi, de la CEB y de la Defensoría del Pueblo.

“Debemos dar una respuesta desde el estado municipal, hay una emergencia tarifaria porque hay mucha gente que no puede pagar”, insistió Chiocconi quien incluyó además entre los afectados a clubes y pymes, que como consecuencia también verían afectada la generación de empleo.

La presidenta del bloque Juntos, Julia Fernández, anticipó el rechazo y remarcó que se acompañaron comunicaciones de apoyo a proyectos que están en debate en el Congreso de la Nación para retrotraer las tarifas y para generar tarifas diferenciadas para la Patagonia.

Sin embargo, Fernández dijo que el disenso es en crear una comisión: “no creemos que lleve una respuesta concreta a los vecinos”, afirmó.

Daniel González del Pro afirmó que su sector “no estamos de acuerdo con el aumento de cualquier servicio básico pero lo que no acordamos en abrir otro canal de recepción de reclamos”. El edil enfatizó que “generaría más burocracia”.

También Claudia Contreras de Juntos fue tajante al señalar que creando una comisión “se crea un espacio dando falsas esperanzas a la gente sobre una solución que no podemos dar” y enumeró que desde esta comisión no se podrá ordenar a las prestadoras de servicio que no aumenten tarifas o que no corten por boletas impagas.

