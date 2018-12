El gas natural cambia la vida en las 645 Viviendas

Durante tres años, la familia de Matías Torres casi no usó el horno de su cocina. El agua caliente se transformó en un vital elemento y estaba prohibido derrocharla en el baño o la cocina. Tuvo que improvisar con su esposa para arropar a sus hijas Zoe y Antonella de la mejor forma posible, para que el frío no las despertara a mitad de la noche de esos largos inviernos que hay en Bariloche. Y rogar que el gas no se terminara esas gélidas madrugadas para que la casa no se congelara. Hace un mes, la familia de Matías tiene gas natural y dijo adiós a los tubos de 45 kilos, que la provincia entregó sin costo cada semana en el barrio 645 Viviendas.

“Cambió muchísimo”, aseguró Matías. “Con el tema de la comida, se duerme bien, nos bañamos tranquilos”, explicó.

De las 910 conexiones nuevas entre Bariloche y Dina Huapi, que Camuzzi autorizó hasta el 21 de noviembre pasado, según los datos oficiales que brindaron desde la empresa a “Río Negro”, 420 son del barrio 645 Viviendas.

“Las factibilidades que se están entregando son por el gasoducto Cordillerano”, informó el gerente de Relaciones Institucionales de Camuzzi, Rodrigo Espinosa. “Lo que está fuertemente avanzado es la colocación de caños y como las plantas compresoras también están en construcción, en fábrica, esta obra en su totalidad va a estar terminada antes del invierno próximo. Sabiendo eso, nos permite ir liberando factibilidades”, indicó.

Informó que la instalación de caños “hoy ya está reforzando la capacidad de transporte del gasoducto. Por eso, es que podemos empezar a liberar. No la totalidad, porque para la totalidad, y sobre todo, en época invernal necesitamos de los equipos de compresión, pero ya los avances significativos que tiene la obra nos permite hacer esas liberaciones, 10 mil en total, en una primera etapa”.

Desde octubre pasado que gasistas matriculados recorren las calles del barrio 645 Viviendas y ofrecen su trabajo a las familias que quieren acceder al gas natural en el corto plazo. Nadie quiere pasar otro invierno con tubos de 45 kilos.

Silvana Pietrantuono es gasista y vive en el barrio. “Lo que más le preocupa a los vecinos es la devolución de los tubos”, explicó. Las familias tienen temor de quedarse sin la provisión de gas envasado, mientras van procesando los trámites para acceder al gas natural. “Hay muchas mujeres solas con niños en el barrio”, comentó.

El problema es que en Camuzzi se acumularon en octubre pasado decenas de expedientes y se otorgaban pocos turnos para el barrio 645 Viviendas. Silvana dijo que la empresa tenía pocos inspectores para hacer las fiscalizaciones de obra y las pruebas barométricas. Pero este mes los trámites avanzaron más rápido.

Explicó que hay diferencia entre el gas envasado y el que fluye por la cañería. Indicó que el gas de tubo tiene tres veces más poder calórico que el gas natural.

Pero las familias que ya cuentan con el gas de red sienten alivio, porque se liberaron del trastorno que era cambiar el tubo cada semana con frío, nieve o lluvia intensa. Y de los riesgos que implicaba.

Ema Orozco sostuvo que este invierno su nieto pequeño “estuvo muy resfriado”. “Un resfrío tras otro”, contó. “Las noches son demasiado frías y las casas eran muy heladas”, explicó.

Dijo que aun colocando aparatos eléctricos para calentar un poco la vivienda, donde vive su hijo con su familia, no lograban ganarle al frio. “A veces se quedaban sin gas a la noche y a la mañana se despertaban congelados”, comentó.

Matías relató que con su señora le planchaban las camas a las nenas “para que se acuesten calentitas”. El termotanque lo tenían todo el día apagado, excepto cuando se bañaban. Eran baños de un puñado de minutos. Y más de una vez hubo que ducharse con agua fría porque el gas se había acabado. “Es caro, pero es un servicio indispensable acá”, enfatizó.

Carlos Capocilla está agradecido. “Lo que me complicaba era con 70 años tener que ir a buscar los tubos, pero tenemos que saber que hay gente que no dispone de gas y nosotros lo tuvimos tres años (sin costo)”, recordó.