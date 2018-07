El pago con débito llega al 94% de los comercios en Bariloche

El operativo de control que realizó la Agencia de Recaudación Tributaria en comercios de Bariloche arrojó que el 89% de los comercios fiscalizados cumplen ante el fisco y el 94% acepta débito como medio de pago.

Como cada invierno, Provincia inició un operativo de fiscalización especial para el control de comercios en el centro de la ciudad y actividades comerciales y servicios en el cerro Catedral.

Durante la primera semana, se verificaron un total de 94 establecimientos de diferentes actividades, diez de ellos tenían algún tipo de irregularidad por lo que se inició un acta de infracción y en algunos casos se aplicaron multas.

Según el informe realizado por la Gerencia de Fiscalización las infracciones detectadas corresponden a seis comercios que no aceptaban débito como medio de pago, 12 que no habían ingresado el pago a cuenta correspondiente, tres con irregularidades en los sistemas de facturación y uno por no estar inscripto en Ingresos Brutos.

Ante las faltas detectadas el cuerpo de inspectores realizó las actas de infracción y de clausura según el caso. En cuanto a los seis comercios que no contaban con terminal electrónica de pago, además del acta, fueron multados y se les exigió la habilitación inmediata del servicio.

Se realizaron intimaciones de pago de deuda a 19 establecimientos que al momento de realizar la fiscalización registraba incumplimiento en el pago de algunos de los impuestos provinciales.

Se intimó por deuda de Ingresos Brutos por $416.499; de Impuesto Automotor $118.333 y de Impuesto Inmobiliario $421.350.