El Senado distinguió a la artesana Huenchual, tejedora de ponchos en telar

La tejedora Elena Devarita Huenchual que integra el grupo de artesanos del Mercado de la Estepa, recibió una distinción del Senado de la Nación.

La mujer elaboró un poncho a telar de seis palos que fue exhibido en la muestra “Poncho: territorio y cultura”, desarrollada en el Senado de la Nación en el marco del Año Iberoamericano de las Artesanías.

La senadora Silvina García Larraburu promovió la distinción y entregó el diploma de honor a Huenchual en el Mercado de la Estepa.

“Estoy muy contenta por este reconocimiento, le agradezco mucho a Silvina por acompañarnos siempre y estar hoy acá con nosotras”, dijo Devarita.

Relató: “Empecé a tejer desde muy chica, primero me enseñó mi mamá y luego una tía. Nunca necesité anotar nada, tenía y tengo los diseños en mi cabeza y así van saliendo. Nunca un poncho es igual a otro, cada uno tiene su personalidad, su alma propia”, dijo.

“Hoy gracias al Mercado de la Estepa puedo comercializar mis productos y tener mi propio dinero. Cuando se promocionó que un poncho mio estaba siendo expuesto en el Senado de La Nación y todos me felicitaban en el pueblo, yo no sabía muy bien porqué, hasta que me decían que se hablaba de mi en todas las radios, si hasta parientes nuevos me aparecieron”, expresó Devarita entre risas.

Devarita Huenchual nació en Cipolletti y actualmente vive en Mencué, paraje que pertenece al Departamento El Cuy, de la Línea Sur rionegrina, donde se desarrolla una producción artesanal de altísima calidad.

La senadora García Larraburu señaló que la distinción “es un merecido reconocimiento a Devarita y al amor que pone en su telar para crear obras maestras como este poncho y poder ganar su propio dinero. El concepto ideológico del Mercado de la Estepa hace que esto sea el verdadero empoderamiento de las mujeres, lo otro son simples discursos”.

Agregó: “El hecho que puedan sentir que tiene un valor lo que hacen, que tengan la posibilidad de venir a la ciudad a vender sus productos, saliendo de un esquema en que te cambian tus tejidos por cosas de menor valor y luego lo revenden mucho más caro”.

“Que una prenda rionegrina de estas características haya estado presente en esta muestra nacional representa un gran orgullo y un sentido homenaje a las tejedoras, sinónimo de paciencia inagotable al pie de sus telares, donde pareciera que en sus manos el tiempo se detiene, hasta dejar plasmada una herencia de siglos que visten a nuestra cordillera y estepa patagónica”, acotó la parlamentaria.

Es importante resaltar que en el Mercado de la Estepa participan más de 350 familias, (cuyo socio activo es la mujer, en más del 93% de los casos). Estas familias pertenecen a los siguientes parajes y centros urbanos de la Provincia de Río Negro: Dina Huapi, Pichileufu, Villa Llanquín, Pilcaniyeu, Laguna Blanca, Pilquiniyeu del Limay, Comallo y su área de influencia (Cañadón Chileno, Fita Huau, Anecón Grande y Chico, Pilahue), Corralito y Panquehuau, Jacobacci y las socias de la Cooperativa de Somuncura de Sierra Colorada, Los Menucos y parajes cercanos.