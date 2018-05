En guardia ante el riesgo de un desabastecimiento eléctrico

La confirmación de que el parque de generación térmica emplazado en La Paloma tiene su contrato vencido sembró el alerta hace ya tres meses, debido a que la provisión eléctrica de Bariloche pasaría a depender así sólo de la línea de alta tensión proveniente de Alicurá, sin resguardo ni alternativa alguna.

La salida de SoEnergy no genera carencias concretas en mayo y junio, cuando la afluencia turística está en los mínimos del año, pero la falta de refuerzos al sistema troncal podría quedar en evidencia durante la alta temporada invernal.

Desde la Cooperativa de Electricidad Bariloche (que tiene a su cargo la red de distribución en esta ciudad y en Dina Huapi) apuntaron a bajar el nivel de alarma y dijeron que la situación “no es para preocuparse, aunque sí para ocuparse”.

En estos días llevan adelante gestiones reservadas para resolver el agujero que se presentó en el sistema de suministro. El gerente de la CEB, Federico Lutz, dijo que se trata de una negociación compleja porque intervienen varios actores, entre ellos el gobierno provincial y el nacional.

El objetivo obvio es alejar los fantasmas de posibles cortes en el próximo invierno. De todos modos, la reacción esperable de algunos grandes comercios y en especial de los prestadores turísticos fue la de prever algún equipo propio de generación para afrontar eventuales emergencias.

La solución definitiva sería la construcción de una segunda línea de alta tensión Alicurá-Bariloche. La obra fue definida como indispensable hace casi 10 años, pero nunca se ejecutó.

La secretaria de Energía Eléctrica de Río Negro, Andrea Confini, dijo que “Bariloche no se va a quedar sin reserva fría” y que por estos días trabajan en la búsqueda de una solución. “No es para desmerecer la preocupación pero hay que llevar tranquilidad”, aseguró. Según la funcionaria no hay riesgo de cortes eléctricos y el único problema sería “ante una eventual caída de la línea Alipiba (Alicurá-Pilcaniyeu-Bariloche)”. Dijo que por eso mismo está previsto mantener sí o sí una reserva de generación térmica y lo único que no está definido es cómo se afronta el costo.

Otro concepto

Confini dijo que el gobierno nacional “cambió el concepto” y ya no remunera la generación alternativa con combustibles fósiles con las mismas tarifas que rigieron hasta el año pasado. “Antes lo pagaba el mercado, todas las reservas frías se cubrían con los consumos eléctricos de todo el país, pero ahora el que lo usa lo tiene que pagar”, explicó.

SoEnergy llegó a cobrar 24.000 dólares mensuales por mega disponible, y hoy la Nación le asegura sólo 7.000. Según Confini, los últimos acuerdos se habrían cerrado en alrededor de 12.000 dólares y “la diferencia debería ser absorbida por la CEB”. Aunque sobrayó que todavía no hay decisiones tomadas.

Aclaró que la inversión que demanda la reserva fría “está contemplado en el costo de abastecimiento” y el valor agregado de distribución que forma parte de la tarifa “no se toca”, de modo que no habría costo extra para el usuario.

Señaló que SoEnergy no tiene fecha cierta de retirada y negó que vaya a ser en lo inmediato porque “tiene que habilitar la Nación, y hasta ahora no hay nada firmado”.

Históricamente la CEB informó que la línea de alta tensión de Alicurá asegura 60 MW de potencia y los generadores de SoEnergy aportan como reaseguro otros 22 MW, cuando los picos de consumo registrados en Bariloche llegan a demandar 71 MW.

Pero Confini relativizó esos números y aseguró que los transformadores de Edersa entregan en la estación La Paloma “30 MW, más 30, más 15. Es decir 75 en total. Aunque hay mucha pérdida técnica, y éso es algo a mejorar”.

Concejales dijeron lo suyo

La inquietud sobre la falta de suministro eléctrico para atender las demandas de alta temporada también fue expresada por los concejales, que emitieron semanas atrás una comunicación dirigida al gobierno nacional. Pidieron en contrato que se garanticen “precios de contrato más económicos para la adquisición de combustibles para las centrales térmicas hasta tanto se logre regularizar la provisión de los servicios de gas y de electricidad en la región patagónica”.

En la fundamentación subrayan que el requerimiento de energía eléctrica en Bariloche “aumenta a razón del 6% anual, cuando la población crece al 4,2%” y que la principal causa de ese desfase es la crisis de gas que arrastra la ciudad desde hace varios años por la saturación del gasoducto cordillerano.

Mientras se demoren las obras estructurales como la ampliación del gasoducto y la segunda línea de alta tensión, el parque de generación térmica es un complemento indispensable, admitió Andrea Confini.

Insistió en que la carencia se va a resolver porque “hay mucho stock disponible” de generadores modulares en todo el país y que el foco del gobierno provincial está puesto en encontrar una salida para Bariloche “sin afectar el bolsillo de la gente”.