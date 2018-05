Estos son los antiguos pobladores que serán distinguidos en Bariloche

“Yo siempre doy gracias a Dios por todo lo que tuve. Mis tres hijos son mis soles. Pienso que mis nietos, mis hijos, son una maravilla conmigo. Tengo esa dicha. Y me gustaría que nunca me olviden”, ansió.

Los recuerdos atropellan. Más aún las ausencias. Y por un momento, Raquel no disimula su pesar. “Son cosas que una recuerda y se emociona, porque fue muy lindo; y porque tuvimos un muelle hermoso, que después no lo tuvimos más. Nuestros paseos eran ir ahí los fines de semana con mis hermanas, a ver cuando llegaba el Modesta Victoria y tocaba la corneta”, rememoró.

“Mis tíos, que eran nuestros padrinos de casamiento, tenían una sodería. Se movió todo y no sabíamos qué pasaba... Cayeron esqueletos de naranjina, los sifones de vidrio y muchas cosas se rompieron”, relató. Pero ni un terremoto detuvo el compromiso y se casaron 6 días más tarde. “Se hizo el té, no era mucho, pero siempre con amor, porque mi mamá estaba en todas esas cositas”, agradeció.

La medicina también le permitió conocer al hombre con el que compartió gran parte de su vida. “Me casé con el Dr. Papa. Tengo una hija, que es abogada y trabaja en la Justicia, y un nieto. Así que `cartón lleno´”, dijo sin poder ocultar el orgullo y la debilidad por el niño. “Uno le permite al nieto lo que al hijo no. He sido muy exigente, lo reconozco, pero los resultados están a la vista”.

Nielsen Zapata

Antes de que llegue el tren o que el Centro Cívico y la Catedral estén siquiera proyectadas, Nielsen ya jugaba en las callecitas de tierra de la aldea, a orillas del arroyo sin nombre, en el actual Barrio Belgrano.

Su historia refleja tanto los primeros pasos de la ciudad, que lleva por nombre uno de los apellidos de los primeros inmigrantes con los que su padre se reunía. Ella desconoce si simplemente les gustó o si fue un error al inscribirla, pero lo cierto es que “la consecuencia es que mi nombre es un apellido”. Uno profundamente vinculado al desarrollo de la aldea, ya que fue la Empresa Constructora Christiani & Nielsen la contratada para edificar el Centro Cívico.

Nació en 1930 y, de muy pequeña, conoció a Primo Capraro, con quien durante muchos años trabajó su padre. El empresario constructor italiano fue pionero en el comercio, la industria y el turismo por esta zona, y gran parte de la actividad política y económica de Bariloche dependía de él. “Era el que manejaba toda la aldea”, resumió Nielsen. “Lo conocí y era una persona que se preocupaba muchísimo por la aldea y su gente”.

Del pequeño poblado recuerda que “era prácticamente una familia muy grande, muy unida”. Fue precisamente la zona donde se crio, una de las predilectas de los primeros inmigrantes de origen suizo y alemán para instalarse. “En Barrio Belgrano había mucha familia extranjera, y los chicos jugábamos todos juntos. Incluso a algunos les tuvimos que enseñar a hablar castellano, porque no sabían el idioma”, afirmó, añadiendo que “se juntaban todos a hacer los chorizos y a carnear los cerdos”.

La distancia no le impidió formarse: “Vino de Buenos Aires la noticia de que se podía estudiar por correo, así que me inscribí, y tomé clases con una señora italiana que era recibida, para completar el estudio. Y así me recibí de costurera”, relató Nielsen. Después de toda una vida cosiendo, hoy sólo sus afortunados hijos y nietos disfrutan de su don: “Tengo 87 años y la actividad tiene su cuidado. Mis hijos no quieren que me complique y me dicen que descanse para poder seguir bien”, explicó.

La familia de cuatro hijos que formó con Luis, “un entrerriano”, sigue creciendo. Ya tiene 11 nietos y 14 bisnietos. “Una familia bien formada y unida. Todos están trabajando bien, con sacrificio. Y eso es una tranquilidad para nosotros”. En el plural, incluye a Luis, que sin dudas la sigue acompañando.

Por su aporte a la comunidad, su compromiso y labor pionera, el Concejo Municipal distinguirá a Nielsen Zapata como “Antigua Pobladora”, en el 116º aniversario de San Carlos de Bariloche.