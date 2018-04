Estudiantes reclaman los 84 pasajes gratis por mes

Estudiantes nucleados en diversos centros de estudiantes solicitaron al intendente Gustavo Gennuso que cumpla con la cantidad de pasajes estipulados por la ordenanza aprobada el año pasado. Lo hicieron a través de una nota que presentaron este lunes en mesa de entrada del municipio.

Los jóvenes cuestionaron que la norma establece 84 pasajes mensuales gratuitos para los estudiantes de todos los niveles cuando actualmente, solo reciben 60 pasajes. “No alcanzan”, plantearon los chicos.

Una estudiante, Isabel González, recordó que incluso en el proyecto consensuado entre los estudiantes y los concejales de Juntos Somos Bariloche en el 2016, se habían acordado 120 pasajes. “Nunca nos explicaron por qué se modificó el proyecto original”, dijo la joven.

Delfina Zeballos, otra de las estudiantes que se presentó en el municipio, recalcó: “A muchos chicos no les alcanza y encima se pueden usar hasta las 19 cuando la ordenanza no plantea ningún horario. Yo, por ejemplo, salgo del colegio a las 18.30 y a las 19 ya no tengo pasaje. Más de una vez, los colectivos pasan llenos y no podés subir”, explicó.