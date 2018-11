Ferrari no tendrá juicio de responsabilidad

El oficialismo en el Tribunal de Contralor se impuso en la decisión de desestimar el inicio de un juicio de responsabilidad contra el actual subsecretario de Políticas Sociales, Juan Pablo Ferrari, por el cobro indebido de un excontratado político que continuó percibiendo los haberes durante cinco meses después de renunciar al cargo.

El caso surgió a la luz meses atrás cuando el Contralor advirtió que Ángel Néstor Sacco, quien fue coordinador del Estacionamiento Medido, había percibido 143.420 pesos como remuneración durante seis meses a pesar de que había presentado su renuncia.

Sin dudas hubo un error administrativo mediante el cual no se formalizó la renuncia y por eso continuó el pago.

El excontratado admitió haber retirado el dinero y en agosto llegó a un acuerdo con el Ejecutivo para devolver la suma con un plan de pagos.

El Contralor semanas atrás emitió la resolución 56 por la cual con el voto mayoritario de los vocales de Juntos Somos Bariloche, Damián Fuentes y Maia Thieck, se determinó no seguir los lineamientos del sumariante, Manuel García, que había sugerido iniciar un juicio de responsabilidad contra Ferrari (quin era superior a Sacco), y se desestimó la continuidad del proceso administrativo.

García en su dictamen había indicado que Ferrari reconoció haber estado presente en el momento en que Sacco presentó su renuncia pero no quedó documentado sino que la renuncia fue recibida por

la jefa administrativa del área.

Los vocales indicaron que la argumentación del sumariante “no es suficiente para fundar un juicio de responsabilidad” y señalaron que Ferrari “no tenía intervención administrativa alguna posterior en la gestión o procesamiento de la renuncia, por lo tanto no parece razonable atribuir al funcionario mencionado las consecuencias de un error u omisión en un trámite administrativo que no estaba a su cargo y en el cual no debía intervenir”.

De manera contraria, la presidenta del Contralor, Julieta Wallace, reiteró que a su entender Ferrari “no dio formal y legal continuidad a la renuncia presentada” y que por lo tanto “su negligencia debe ser -de mínima- observada”.

Wallace opinó que “la observación debe merituarse con la aplicación de una sanción pecuniaria en los términos del artículo 10 de la Ordenanza 1754-CM-2007, aplicando para el caso concreto una multa al Sr. Ferrari por encontrarlo responsable de la erogación irregular de fondos públicos”.

Finalmente primó la opinión de los vocales del oficialismo quienes además -contrariamente al sumariante- consideraron que debía abrirse un juicio de responsabilidad contra el contratado que percibió los salarios por el perjuicio que ocasionó a la administración pública.

Comenzó a pagar

A fines de agosto, el municipio selló un acuerdo con Ángel Néstor Sacco, a través de una instancia de mediación judicial, quien aceptó devolver el dinero que cobró de su cuenta sueldo durante cinco meses luego de su renuncia presentada en julio de 2017.

El agente renunció el 24 de julio del año pasado pero la resolución que deja sin efecto el nombramiento fue emitida el 5 de enero de 2018.

Sacco se comprometió a devolver $ 144.000 que percibió de manera indebida sin trabajar en el municipio y se estableció un plan de pagos de 48 cuotas iguales y consecutivas de $ 3.000 cada una que deberá abonar entre el 1 y 10 de cada mes.

Juan Pablo Ferrari quedó involucrado en una investigación del Tribunal de Contralor por la coincidencia de su dirección personal con la declarada por una empresa que prestó tareas de seguridad en la Fiesta de la Nieve del año pasado bajo una contratación irregular. La titular de esa firma además es cónyuge del funcionario quien se excusó del caso argumentando no haber estado en funciones en el municipio cuando ocurrió ese contrato.