Garavano dijo que Argentina es “uno de los países con mayor impunidad”

Sin vueltas y de manera directa, el ministro de Justicia y Derechos Humanos del gobierno nacional, Germán Garavano, afirmó: “Argentina es uno de los países con mayor impunidad”. Nadie del público, integrado en su mayoría por jueces de las provincias patagónicas, se puso colorado ni se animó a replicar al ministro.

La afirmación la hizo en el acto de presentación del sistema informático integrado, que permitirá acceder a una base de datos oficial y actualizada con las órdenes de captura dictadas por todos los tribunales de las provincias de la Patagonia. El programa surgió del Foro Patagónico de Superiores Tribunales de Justicia.

Tras el acto, que se hizo el miércoles en un coqueto hotel de la avenida Bustillo de esta ciudad, Río Negro preguntó a Garavano por los datos oficiales que manejan en relación a hechos delictivos cometidos y sancionados por la justicia. Dijo que “menos del uno por ciento” de los hechos denunciados reciben una sanción.

“Básicamente lo que tenemos es un problema de efectividad. Por un lado, las investigaciones, sobre todo lo que se denomina hechos NN, donde no se conoce al autor. Sobre ese universo, hay un universo muy grande de casos que no se esclarecen”, explicó Garavano.

“Con lo cual hay una baja tasa de esclarecimiento de estos hechos, donde hay responsabilidad de la Justicia, pero también hay responsabilidad de las fuerzas de seguridad”, sostuvo.

El otro punto, añadió Garavano, tiene que ver con que “en Argentina sólo se denuncian, en promedio, uno de cada cuatro hechos que se producen, con lo cual hay otro hecho que se denomina criminalidad negra que son todos los hechos que no se denuncian en nuestro país”.

“Y después sí hay un problema que tiene el propio sistema de justicia de que los casos lleguen a instancias de juicio, que esos juicios se realicen, que se apliquen condenas efectivas a las personas que cometieron esos delitos”, señaló.

“Entonces, cuando uno suma los hechos que no se denuncian, los hechos que no se esclarecen, los hechos que se archivan sin elevar a juicio, los que se elevan a juicio y que, en definitiva, no se aplican sanciones efectivas, uno llega a que prácticamente 0,6 sería el número que a nosotros nos dan las cuentas”, indicó el ministro. “De cien delitos que se producen, en sólo cero punto seis se aplica una sanción efectiva”, aseguró.

Garavano afirmó además que la tasa de homicidios disminuyó. Sostuvo que el Ministerio de Seguridad de Nación, que conduce Patricia Bullrich, está haciendo un trabajo muy fuerte con las provincias. “Se ha logrado una reducción significativa de la tasa de homicidios, especialmente en varios lugares donde estaban estas tasas más altas”, consignó. “Se ha logrado una caída del 20 por ciento”, sostuvo.

“Y ahora la ministra Bullrich, con las fuerzas de seguridad, está poniendo el foco en los robos, en estos hechos que a veces no se denuncian, que muchas veces no se esclarecen y ella ha puesto un enfoque muy fuerte en disminuir lo que tiene que ver con robos agravados, con armas, en banda para que puedan ser esclarecidos, que puedan tener una consecuencia jurídica”, indicó el ministro.

“Para nosotros el desafío de la seguridad es uno de los desafíos más importantes que tiene el gobierno a partir del combate al narcotráfico, unir a los argentinos y combatir la pobreza”, planteó.

“El tema de la seguridad está muy relacionado a estos tres elementos centrales y se trabaja con las fuerzas de seguridad y con la justicia. Estamos apoyando a todas las justicias provinciales y a las fiscalías provinciales en todo el país”, aseguró Garavano.