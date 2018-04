Garavano: “Mientras las fuerzas de seguridad actúen dentro de la ley hay que respaldarlas”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos del gobierno nacional, Germán Garavano, defendió el accionar de los integrantes de las fuerzas de seguridad frente a las críticas que originó el desempeño de un grupo de Albatros de Prefectura cuando ocurrió el homicidio del joven mapuche Rafael Nahuel.

Cuando se le recordó que, dos días después de que mataran a Rafael con un tiro de 9 milímetros por la espalda, salió a respaldar, junto con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a los albatros de Prefectura que estuvieron la tarde del 25 de noviembre pasado en Villa Mascardi, el ministro respondió: “En mi caso no se trata de respaldar o no respaldar las fuerzas de seguridad, sino lo que uno siempre señaló es que la justicia es la que debe siempre investigar este tipo de cosas”.

Cuando se le planteó que especialistas del Centro Atómico hicieron una peritación que no detectó partículas de restos de pólvora en las manos de Rafael, Garavano afirmó: “La justicia está desarrollando su investigación, todavía me parece que es prematura la afirmación en términos de cómo se suscitaron estos hechos”.

“Entiendo que hay que esperar que finalicen todos los peritajes, que se están realizando en ese proceso judicial y confiar tanto en la fiscal (Silvia Little) como en el juez (Gustavo Villanueva) que son los que están llevando adelante la investigación y que van a señalar si hubo responsabilidad y en qué consistió o no esa responsabilidad”, añadió el ministro este mediodía en Bariloche.

“Siempre he sido muy prudente y seguiré en esa línea esperando que el caso quede, en definitiva, aclarado si hubo o no hubo enfrentamientos, porque más allá de que una persona pueda no tener rastros hay otras que aparentemente podrían tener rastros”, advirtió Garavano.

“Hay que ser prudentes y esperar, en definitiva, que finalicen todos los estudios periciales que han sido ordenados y que a partir de eso, sea la fiscal y el juez los que señalen qué fue lo que sucedió”, enfatizó.

Cuidarnos

“Lo que tenemos que tener en cuenta es que todas las fuerzas de seguridad, tanto nacionales como locales, su tarea es cuidarnos a nosotros. Si ellos arriesgan su vida cuidándonos y a partir de eso hay que tener un respeto”, sostuvo.

“Ahora eso no implica violar la ley, eso no puede implicar ningún tipo de exceso, pero sí saber que la función de la fuerza de seguridad es cuidarnos a todos”, indicó.

“Mientras las fuerzas de seguridad actúen dentro de la ley hay que respaldarlas, si ellos generan una violación de la ley, un delito o una sanción o una responsabilidad administrativa deberán ser investigados y sancionados”, afirmó.

“En esto no hay que tener pruritos ideológicos, me parece que hay que saber, como un médico su tarea es cuidarnos a todos nosotros y atendernos y si es un cirujano operarnos, existen casos de mala praxis, pero no puede ser la mala praxis la norma”, señaló el ministro.

“Uno tiene que valorar la tarea que realizan los médicos, uno tiene que valorar la tarea que realizan los docentes, tiene que valorar las tareas que realizan las fuerzas de seguridad. Si uno comete un exceso, si uno comete un delito deberá ser sancionado, como un médico cuando comete un hecho de mala praxis, como un maestro que puede violar los reglamentos, existen y tiene que caer todo el peso de la ley sobre esas excepciones”, aseguró Garavano.

El ministro estuvo en la presentación del sistema informático integrado, que permitirá acceder a una base de datos oficial y actualizada con las órdenes de captura dictadas por todos los tribunales de las provincias de la Patagonia. El programa surgió del Foro Patagónico de Superiores Tribunales de Justicia.