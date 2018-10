Gennuso cuestionó la falta de apoyo del Frente para la Victoria

El intendente Gustavo Gennuso cuestionó la falta de acompañamiento de los concejales del Frente para la Victoria a sus pares oficialistas en la causa judicial por las agresiones en diciembre del 2015 cuando se aprobó la ordenanza de emergencia económica en el Concejo Municipal.

Esta semana, el juez Juan Martín Arroyo hizo lugar al pedido de la defensa de los sindicalistas del Soyem imputados por los disturbios y de esta manera, suspendió el juicio oral.

“Le pedí a la gente del Frente para la Victoria que acompañe a sus compañeros del Concejo que vivieron una muy mala situación hace 3 años y que todavía hoy, tiene consecuencias. Si no, vamos a creer que fueron cómplices de esa situación”, sentenció Gennuso al ser consultado en radio Seis.

Se mostró sorprendido “por el rol de la oposición”. “Que no digan nada, me hace pensar que no solo los avalaron sino que los impulsaron. Es preocupante para la democracia. No nos van a encontrar nunca en ese lugar. Nunca vamos a hacer algo para agredir a nadie, aunque sea oposición. O no piense como nosotros”, dijo.

También planteó que si bien “hubieran preferido otro tipo de condena” a los municipales involucrados en el episodio de diciembre del 2015, “pusieron el cuerpo, pidieron disculpas y se bancaron todo lo que pasó en estos años en la justicia”.

“Acompaño a la concejal Cristina Painefil en todos sus conceptos. Pero también hay que dejar claro que la resolución se hace a partir de la una propuesta de fiscalía que es avalada por la justicia. Se condena la actitud de los violentos que irrumpieron en la sesión. No es que quedan absueltos en términos simbólicos. Reconocieron que hicieron algo mal y tienen que pagar”, aseguró Gennuso.

Insistió en que “hubieran pretendido una condena pero se busca arreglar esto de la manera más rápida. Se pasó por encima de la democracia, hubo violencia de género porque no solo se agredió a concejales hombres sino fuertemente a mujeres. Para nosotros es duro pero reconocemos que de alguna manera fueron condenados. Tienen que cumplir muchas cosas”.