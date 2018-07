Gennuso: “Por ahora, nada de candidaturas”

Con un discurso que es casi un clásico en su situación, el intendente Gustavo Gennuso repitió la letanía de que es prematuro todavía hablar de las próximas elecciones municipales y que prefiere concentrarse en la gestión.

Sin embargo, su derrotero político parece llevarlo sin escalas a una nueva candidatura. Él mismo lo sugirió en cierta forma al señalar que el espacio político que representa (Juntos Somos Bariloche) “tiene que seguir”. Agregó por toda explicación que el proyecto de gobierno “avanza escalón por escalón y tiene muchas tareas pendientes y nuevos pasos que concretar”, que van más allá de diciembre de 2019.

Dijo que Juntos “por supuesto va a ir a elecciones, pero por ahora no hay nombres”. Una y otra vez Gennuso se negó a hablar de una posible candidatura. “No puedo autoproclamarme, no lo he pensado”, escondió.

El presidente del Concejo Municipal, Diego Benítez, aportó una mirada que suma peso ante la reticencia de Gennuso. “Estos proyectos se piensan a ocho años y la reelección de Gennuso sería lo más natural”, dijo Benítez.

La opinión del titular del Concejo resulta más significativa si se tiene en cuenta que tiene un origen político distinto al de Gennuso, ya que proviene del Frente Grande, mientras que el intendente pertenece a Pueblo.

Gennuso aseguró que nadie le propuso una candidatura provincial y tampoco hubo contactos para realizar una alianza de Juntos con Cambiemos. “Nada nos obliga a precipitarnos, no hay que salir a competir ahora -afirmó-. Lanzar candidaturas a esta altura nos obligaría a desatender nuestros procesos de gestión”.

Un mapa con señales para tomar nota

El resultado en las municipales de 2015 ofrece coordenadas útiles para leer el pasado político reciente y atisbar cómo podría influir en el escenario por venir.

El triunfo alcanzado por Juntos fue contundente, al punto de que luego de muchos años le permitió a un intendente gobernar con mayoría propia en el Concejo. Muy lejos quedó el Frente para la Victoria, que promovía la reelección de María Martini y más atrás todavía se ubicó el Pro.

En septiembre de 2015 votaron 65.128 electores (70,6% y los números fueron los siguientes: