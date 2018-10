Juicio Cárdenas - Carrasco: expolicía aseguró que no usaron postas de Prosegur

“No recuerdo”, repitió en varias ocasiones el policía exonerado Rodolfo Patricio Aballay cuando declaró hoy viernes, en una nueva audiencia del juicio a los exjefes policiales, que están acusados por su accionar negligente durante la jornada del 17 de junio de 2010, que terminó con trece heridos y las muertes de Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco.

Dijo que hizo las gestiones para conseguir cartuchos antitumulto AT (postas de goma) ante la empresa de seguridad privada Prosegur, pero aseguró que las tres cajas que les dieron no eran de cartuchos AT. Relató que las cajas tenían “como una silueta de perdiz”.

El fiscal Martín Lozada intentó refrescarle la memoria a Aballay. Por eso, Lozada leyó lo que el testigo había declarado en la etapa de instrucción hace 8 años, cuando describió que las cajas tenían una inscripción “PG”, es decir, postas de plomo. Pero Aballay dijo que no recordaba. Sostuvo que no usaron esas postas de plomo “perdiceras” esa jornada violenta.

Aballay declaró que en junio de 2010 se desempeñaba como oficial principal. Dijo que cuando llegó a la zona de la comisaría 28 estaba todo tranquilo. Lozada le recordó que en la etapa de instrucción había declarado que en el lugar “había 150 manifestantes”. “Lo cierto era que podía haber dicho que había 500 ó 50. Era mucha gente y no tenía como contarlos”, indicó hoy.

Cuando se le preguntó si portaba una escopeta ese día, Aballay respondió que “no recordaba haber llevado arma”. Aunque cuando la fiscalía insistió en la pregunta, indicó que “creía haber portado el arma reglamentaria”. Lo mismo sucedió cuando se le preguntó si había disparado el arma ese día.