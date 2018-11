La CEB pone en juego mucho más que el precio de la energía

La Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) quiere empezar a cobrar casi un 50% más por la energía que entrega a las familias, los comercios y las industrias de la ciudad. El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) escuchó los argumentos de la distribuidora en la audiencia pública de la semana pasada y tomó nota de la presentación del defensor del usuario. Ahora debe estudiar y definir el precio para los próximos cinco años, pero está en juego mucho más que el costo de la energía en la ciudad más poblada de la provincia.

Para cuando el año con mayor inflación de los últimos tiempos esté terminando, el ente regulador debería tener definidas las reglas para el quinquenio que va desde 2019 a 2023.

¿Se puede seguir fijando una tarifa y reglas de juego para un período tan largo en un país con inflación y devaluación? La respuesta es de perogrullo, pero lo cierto es que no es la primera vez que queda en evidencia el defasaje.

Argentina y la provincia de Río Negro se siguen manejando con marcos regulatorios aprobados en los 90, cuando no había inflación pero tampoco proyección de crecimiento; de ahí que sea tan difícil encontrar la manera de expandir redes sin el aporte del Estado.

Los gobiernos de Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner aplicaron a medias los marcos regulatorios, gracias a la emergencia económica garantizada año a año por ley, pero nunca se propusieron modificar las normas.

En Río Negro se mantuvieron las revisiones quinquenales de las tarifas de la CEB (y de Edersa y de la cooperativa de Río Colorado) pero el ente regulador fue perdiendo el papel eminentemente técnico que recuperó cuando Carlos Soria asumió la gobernación y hoy es la política la que rige en la toma de decisiones. De todos modos, la ley es la misma que en 1995.

Abastecimiento

La CEB, como el resto de las distribuidoras con tarifas reguladas, traslada el costo de la generación y el transporte directamente a su tarifa, con actualizaciones trimestrales. El peso de este componente se hizo cada vez más grande en el precio final de la electricidad por los aumentos autorizados por el gobierno nacional, y hoy representa el 51% de la factura de la CEB, según se mostró en la audiencia pública.

La empresa So Energy tiene centrales de generación a gasoil modulares. Son fácilmente desmontables porque cada parte está dentro de un contenedor. En Bariloche hay una planta de este tipo con una potencia instalada de 11 megavatios (MW).

Hasta el año pasado recibía una tarifa especial en dólares por la potencia puesta a disposición en esta zona del país. Sirve para reforzar el suministro en Bariloche y el oeste de la Línea Sur cuando la demanda es muy grande. Y para entrar en generación cuando hay un corte del abastecimiento desde Alicurá.

La tarifa de So Energy la pagaba el mercado (que en el gobierno anterior tenía fuerte subsidio estatal) pero se venció el contrato y Nación no renovó la tarifa promocional. So Energy pidió retirar los equipos de Bariloche, pero no fue autorizada.

En el EPRE creen que la CEB debería negociar con la generadora y declarar ese costo para que se le reconozca. Calcula que los barilochenses pagaríamos un 10% más por esta decisión.

Pero la CEB argumenta que nada de esto sería necesario si se hiciera la prometida obra de la segunda línea de abastecimiento desde el norte (que permitiría la interconexión de Villa La Angostura), que lleva seis años sin más avance que el tendido que hizo la provincia de Neuquén en su territorio.

Talón B

La CEB no tiene déficit. Compensa la pérdida que tiene en algunas áreas de negocios con el aporte de los usuarios.

Se parte de la base de que los usuarios son socios de la cooperativa aunque en la práctica hay más de un inquilino que tiene el medidor a nombre del dueño de la casa o del comercio, y por lo tanto no vota ni puede ser elegido.

Dos cargos que representan el 55% del costo de la energía (cargo fijo más cargo variable) conforman el grueso de lo que se cobra en el talón B de la factura. El ente regulador había objetado hace cinco años este costo extra, pero ahora lo acepta porque sostiene que se trata de una decisión de la cooperativa resuelta por sus órganos democráticos.

En un escenario de precios mayoristas en permanente ascenso y pérdida de poder adquisitivo, el aumento que pide la CEB más el que podría incorporarse para financiar la operación de So Energy, llevarían el precio de la electricidad a niveles muy altos en Bariloche, que ya tiene la tarifa más alta de la provincia.

La suposición de que, con un aumento de la tarifa, desaparecerían los cargos extras del talón B no tiene confirmación. “El destino de las contribuciones no es solo para el servicio de energía eléctrica, sino para otros destinos como el servicio de saneamiento, la ampliación de las infraestructura de telecomunicaciones o el soporte del sistema de salud”, dijo una fuente de la cooperativa.

“Las contribuciones no tienen relación ni directa ni exclusiva con lo que pase con la resolución EPRE”, abundó.