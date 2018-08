La Fiesta de la Nieve deslizó la diversión hasta el Centro Cívico

Una rampa de nieve artificial montada en pleno Centro Cívico fue el principal atractivo de la segunda jornada de la Fiesta de la Nieve, que tuvo también música para todos los gustos y atrajo a cientos de personas. Turistas y barilochenses por igual llegaron a hacer hasta dos horas de cola para tirarse en “donas” inflables (similares a grandes cámaras de neumáticos) por el tobogán nevado, que tiene un largo de 40 metros, con un escalón en el medio, y permite tomar buena velocidad. Familias enteras se divirtieron con la propuesta, que quedó abierta al público cerca de las 18, luego de que los operarios encargados de esparcir la nieve terminaran de montar el escenario. Fascinados por la experiencia, muchos de los chicos aseguraron que no les había dado miedo y que valió la pena. Otros se quejaron de haberse “mojado el trasero”. Uno de ellos se identificó como Julián (de Mar del Plata), quien dijo que la bajada fue “muy linda”, aunque haya durado unos pocos segundos. La pequeña Valentina (de 4 años) llegó bien lejos en el recorrido, favorecida tal vez por su escaso peso. Es barilochense, del barrio Virgen Misionera, y antes de ella también se había tirado su mamá. Otra de las que se retiró con una gran sonrisa fue Alba (32 años), de Buenos Aires. Probó las donas con toda su familia y dijo estar contenta con el descenso sobre la nieve, a pesar de que tuvieron que esperar casi dos horas. La madre de Javier, en cambio, prefirió quedarse a un costado de la valla y registrar en video la rauda bajada de su hijo y luego la de su marido. Todos son de Puerto Montt, Chile, y están en Bariloche desde el domingo. La Fiesta tiene también una gran globa donde funciona la Expo Nieve, con unos 25 stands de variadas ofertas turísticas y un tentador patio de comidas. En el costado sur de la plaza fue montado el escenario, donde ayer se presentaron varios grupos locales de rock, de folklore y de covers internacionales. El Centro Cívico funciona así como un gran paseo con varias propuestas simultáneas, que incluyeron hacia las 19 la esperada “nevada” artificial en la zona de los arcos, al inicio de la calle Mitre, y el cierre de la grilla musical con la presentación de Tradición Sureña. Austeridad El gobierno del intendente Gustavo Gennuso decidió este año hacer una fiesta austera. El año pasado, se presentó Abel Pintos en el Velódromo, con una enorme convocatoria de locales y turistas. Era una tradición que la fiesta se cerrara con un espectáculo de gran atracción. Mañana será la elección de la Embajadora de la Nieve, el certamen que reemplazó la designación de la tradicional reina.

“Fue muy lindo. Estuve esperando mucho, en la fila, pero eso no me molestó. La bajada fue cortita pero igual me gustó”.

Valentina tiene 4 años y vive en el barrio Virgen Misionera de Bariloche.

La fiesta sigue hasta en el cerro

Hasta el domingo se puede disfrutar de las atracciones de la Expo Nieve en el centro Cívico, además de la pista.

A partir de las 19 caerá nieve en los arcos del Centro Cívico, ideal para sacarse fotos solo y en grupo.

Shows de bandas locales. Hasta el domingo el escenario montado en la plaza del Centro Cívico recibirá a decenas de artistas de Bariloche y la región.

Ski Test en el cerro. De 14 a 20, en el stand de Catedral en la Expo Nieve se pueden retirar los cupones para esquiar en el sector Play Park Norte (incluye los equipos).