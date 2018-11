La meritocracia y la nueva escuela rionegrina, en la audiencia juvenil

“Les jóvenes y la meritocracia” y “La nueva escuela secundaria rionegrina” fueron los temas sobre los que giraron las exposiciones en la cuarta audiencia pública juvenil, creada en 2014 e impulsada por una iniciativa presentada por el colegio CEM 2 en el marco del programa “Concejal por un Día”.

Los oradores, de entre 16 y 24 años, tuvieron 5 minutos, por orden de inscripción, para exponer en la sala del Concejo Municipal. El espacio estuvo presidido por el concejal Ramón Chiocconi, del Frente para la Victoria.

En su exposición sobre la “Nueva Escuela Rionegrina”, Mauro Nestares observó críticamente las herramientas e infraestructura con la que cuentan los establecimientos para aplicar el nuevo modelo. Destacó el acceso a enseñanza integrada a través de contar con mayor cantidad de docentes en simultáneo y sugirió la necesidad de implementar un sistema de pasantías voluntarias según cada modalidad.

Los oradores restantes se refirieron a la meritocracia: “No todos nacemos en la misma condición ni tenemos las mismas oportunidades”, consideró Luis Luna, evaluando que “no es lo mismo un chique de alta sociedad a alguien que no tiene recursos, y es el Estado quien debe tender a la equidad”. Señaló la entrega de computadoras a estudiantes como una de las políticas públicas implementadas que han ido en esa dirección.

María Bergallo reflexionó sobre “aspectos positivos y negativos” de la meritocracia. Comprendió que “por más falta de recursos, se debe poner de nuestra parte” y que “si te dan todas las herramientas y no sabés usarlas, no vas a llegar a ningún lado”. Consideró que la meritocracia “evita la discriminación”, porque “el puesto llega a quien se lo merece”, pero “no todos tenemos las mismas oportunidades y el mérito no implica para todos los mismos esfuerzos”.

Finalmente, Victoria Herrera consideró: “Estamos de acuerdo con que un puesto debería ser ocupado por la persona más capacitada. Pero somos conscientes de las condiciones de desigualdad”. Al respecto, ejemplificó: “Algunos tienen que recorrer grandes distancias para acceder a la educación o trabajar para poder estudiar. Otros no”. Por lo que coincidió en que toma preponderancia el rol del Estado, para garantizar una base de igualdad de oportunidades, a través principalmente de la igualdad en la educación y la salud.

“Si no procuramos esto, la meritocracia no es más que una pantomima teórica para justificar las más agudas desigualdades actuales, trasladando la culpabilidad de la vulnerabilidad al pobre por una supuesta falta de esfuerzo personal”, reflexionó.

Finalizadas las exposiciones, los presentes realizaron preguntas para profundizar sobre los conceptos y, finalizada la audiencia pública, se generó una instancia de debate entre los jóvenes y los concejales presentes.