La próxima elección municipal ya tiene nombres, perfiles y estrategias

De San Isidro a Bariloche

Dentro del mapa preelectoral de Bariloche, tal vez el caso más singular sea el de Chamatrópulos, quien advirtió que de ningún modo está retirado de la política. Dijo que ya está lanzado a la tarea de reunir adhesiones entre distintas “organizaciones sociales” y contactos que tejió durante su paso por la jefatura de gabinete.

Es de los pocos que ya tienen experiencia en la materia, aunque en otra jurisdicción. En 2015 fue candidato a intendente de San Isidro impulsaado por Margarita Stolbizer y salió quinto.

Chamatrópulos señaló que todavía falta mucho para septiembre de 2019 y el momento actual es “de escucha y aprendizaje”. Dijo que “camina” por los barrios, habla con la gente y arma reuniones con las juntas vecinales. Mencionó, por ejemplo, recientes recorridos por el Arrayanes, el Mutisias, el barrio Unión y Dos de Abril.

“Es todo bien horizontal, también mantengo contactos con otros protagonistas de la política, el objetivo es construir un equipo”, afirmó. Chamatrópulos no quiso abrir juicio sobre el desempeño del gobierno municipal desde su salida del cargo porque prefiere ser “prudente” y mantenerse “expectante a lo que dicen”. Hace pocas semanas, sin embargo, criticó a su exjefe Gennuso por no aceptar un referéndum por el cerro Catedral.

Luego de pensarlo un rato, el exjefe de Gabinete admitió que no está afiliado a ningún partido y no sabe cuál será su encuadramiento. “¿Un partido? no me desvela. En su momento se verá. Éste es un proceso que tiene autonomía, más allá de las alianzas que puedan surgir” dijo, enigmático.