Los invitados 2019 del Programa Maldacena

Después de José Antonio Balseiro, el físico más famoso de Bariloche (y tal vez del país) es Juan Martín Maldacena, que se recibió en el instituto que el científico creó en 1955 y hace 17 años que es profesor en la Universidad de Princeton.

De todos modos, sigue ligado permanentemente al Balseiro. Tanto es así que financia el programa Maldacena de Profesores Invitados desde 2012. Ahora se conoció la lista para el año que viene.

“El objetivo del programa es implementar la visita de profesores e investigadores referentes en campos de la Física y de la Ingeniería, a través de cursos breves y seminarios abiertos para alumnos e investigadores del Instituto Balseiro en el Centro Atómico Bariloche, promoviendo así las colaboraciones científicas y tecnológicas”, explicaron los organizadores.

Maldacena nació en 1968. Estudió en la Universidad de Buenos Aires y el Instituto Balseiro. Luego se doctoró en la Universidad de Princeton, y más tarde pasó por Rutgers y Harvard. Desde 2001 es profesor en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton.

Entre las distinciones que recibió aparecen el Premio Konex de Brillante 2013, el Premio Dannie Heineman de Física Matemática, la Medalla Dirac del International Centre for Theoretical Physics y el Premio de Física Fundamental de la Fundación Milner.

“Como viene ocurriendo en los últimos años, se ha incrementado el número de propuestas recibidas y éstas cubren, además, diversas temáticas de investigación”, indicaron desde el Instituto Balseiro.

“Teniendo en cuenta la destacada trayectoria de los candidatos propuestos -continuaron-, hemos decidido apoyar la visita de seis profesores”.

Uno a uno

Los invitados 2019 son:

• Govind Agrawal, professor of Optics del Institute of Optics, University of Rochester, Estados Unidos. Es un experto en el área de la óptica no lineal y sus aplicaciones.

• Claude Comtat, Senior CEA scientist, In Vivo Molecular Imaging Laboratory, Frédéric Joliot Hospital Facility and French Atomic Energy Commission , Orsay, Francia.

• Rosario Fazio, Jefe de la Sección de Materia Condensada y Física Estadística del International Centre for Theoretica Physics (ICTP), Italia.

• Marcelo Jaime, Staff Scientist, Los Alamos National Laboratory, Estados Unidos.

• Juan Rodríguez-Carvajal, Institut Laue-Langevin, Grenoble, Francia.

• David Tong, Professor of Theoretical Physics, Fellow of Trinity College. Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics, University of Cambridge, Reino Unido.

La próxima convocatoria del Programa Maldacena de Profesores Invitados de propuestas para financiar visitas de profesores se llevará a cabo en julio de 2019.

Los interesados en conocer más del programa pueden entrar a: www.ib.edu.ar/programamaldacena.