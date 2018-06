Mirá la campaña de promoción turística contra Bariloche

“Ofensivo contra el destino y sumamente violento”. De esta forma, el empresariado turístico de Bariloche calificó la campaña negativa contra Bariloche difundida por la empresa London Travel para promocionar sus destinos de cruceros entre estudiantes para sus viajes de egresados.

“Nunca vimos algo tan violento contra Bariloche y realmente nos conmovió. Lo que nos sorprende es que uno vende su producto con el potencial que tiene y no echándole tierra a la competencia”, remarcó Nestor Denoya, vicepresidente de la Asociación de Turismo Estudiantil de Bariloche (Ateba).

Explicó que la empresa de Bahía Blanca sacó un primer video en el que critican a Bariloche como destino de egresados pero la sorpresa fue mayor cuando comenzó a difundirse una nueva campaña negativa contra la ciudad que incrementó aun más el malestar.

“Vengo a hablarles de un viaje de egresados”, dice un joven cuando comienza el spot. Inmediatamente, se muestra una foto de Bariloche y el muchacho agrega: “No, no, les hablo de un viaje de egresados en serio”. Poco después, al mencionar los paseos, enumera: “Cerro Catedral, Circuito Chico... No, no, lo que va es Angra Dos Reis y Punta del Este: ¿no es mejor que el frío?”.

En relación a esta campaña, el secretario de Turismo de Bariloche, Gastón Burlon, cuestionó las fotos de jóvenes mostrando carteles en los que se lee “Brc” con un dibujo del dedo del medio levantado. “Esto va en contra del destino y no de una empresa particular. Es una vergüenza que una empresa intente competir insultando a otro destino. Quiere decir que no tienen altura para competir con un producto”, planteó el funcionario municipal.

Denoya aseguró que las autoridades del Ministerio de Turismo de Nación ya están al tanto. “Hoy la venta de pasajes al exterior está casi detenida pero hay que entender que el mercado es así con la suba o baja del dólar. Lo que hay que entender es que hoy lo que nos beneficia, mañana nos puede perjudicar de alguna manera”, planteó.