Mosca Roseta con más rock

Con 27 años de historia arriba de los escenarios y solo dos discos grabados, el legendario grupo de rock barilochense Mosca Roseta se prepara para lanzar dos nuevos discos en el transcurso de este año.

“Uno de los materiales es el vivo de los 25 años de Mosca Roseta que sale en dos meses; el otro disco tiene 11 temas nuevos y el proceso será en Bariloche y Buenos Aires. Tiene más funk que antes; es más bailable pero siempre con mucho rock”, resumió Pablo “Chimango” Valette, el líder de la banda.

Luego de sólo dos presentaciones el año pasado debido al nacimiento del hijo del guitarrista, el 2018 arrancó con todo para este grupo que ya brindó un recital en el bar Culturica y estará presente en una fiesta cervecera en el complejo Tom Wesley el 23 de marzo. Los integrantes de la banda aseguraron que será “un año con bastantes shows”.

P.- Casi 28 años de la banda con solo dos discos pero gran cantidad de temas que no están editados: ¿con qué tiene que ver?

R.- Debemos tener entre 60 o 70 temas que no están en ningún disco. Sabíamos que en algún momento, iban a salir pero tiene relación con nuestra ideología under que es difícil de mantener con internet. Antes te ibas a comprar un casetito inédito que no tenía nadie. Ahora, lo suben a la primera de cambio y lo tienen todos.

P.- Los cientos de grafitis con el nombre del grupo, especialmente en Buenos Aires, ¿qué tanto tiene que ver con la movida underground?

R.- Todo. Los grafitis son parte del rock. Me ha comentado la gente de Bajo Fondo que estaban en el último piso del Hyatt donde un diseñador japonés de elite les hacía trajes. Le preguntaron qué hacía con unas telas y respondió: ‘una mosca roseta´. Le preguntó de dónde había sacado eso y respondió que así estaba escrito en muchas paredes. Los grafitis me han dado grandes satisfacciones. Mucha juventud de Bariloche que se iban a estudiar a Buenos Aires, me contaba que al ver los grafitis, se les caía una lágrima.

P.- Después de muchos años se viene un show en Buenos Aires: ¿cuánto incide hacer música en un lugar como Bariloche?

R.- Hace como 12 años que no tocamos en Buenos Aires. De hecho, allá nos ven como una banda nueva. Yo vivo en Bariloche por la naturaleza y lo que nos enseñaron las letras del rock nacional como “El oso”, por ejemplo. Me vine para acá sin dejar de lado lo profesional; siempre estando al día. Ahora vino Mateo Moreno, de No te va gustar, y nos dijo que vayamos a Buenos Aires porque nos quería producir pero estamos acá porque es nuestra identidad.

P.- ¿Cuál es la clave para mantenerse vigente después de tantos años?

R.- Sin dudas, la química y la energía entre los músicos. Charly Barroso se sumó en el 94 y Pedro Etura en el 2003 y después de tantos años, seguimos con la misma ideología y pensamientos. Cada uno va superándose. Estamos acá pero con la mente en Nueva York, Río de Janeiro y Buenos Aires. Estoy orgulloso de eso. Es mi banda de la adolescencia que hoy sigue evolucionando. Tenía 19 años cuando nació Mosca Roseta. En estos años, sumé experiencia, profesionalidad. Siempre estudiamos, practicamos, entrenamos, probamos cosas nuevas. Y cada vez suena mejor. Somos como Gardel. La respuesta de la gente también nos ayuda a seguir. Vamos y tocamos en un lugar después de tanto tiempo, quedan tan contentos que rescatamos eso.