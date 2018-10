Policías retiraron cajas de cartuchos con postas de plomo de Prosegur

La tarde del 17 de junio de 2010 hacía mucho frío y neviscaba sobre Bariloche. Juan Pablo Siris trabajaba entonces en la Brigada de Investigaciones y le ordenaron que fuera a la zona de la Comisaría 28 por los disturbios que había en ese lugar, a raíz del homicidio de Diego Bonefoi a manos del cabo Sergio Colombil. Allí estuvo junto a otros policías. Pero su jefe lo envió, junto a otro empleado de la brigada, hasta la sede de la empresa de seguridad privada Prosegur a buscar cartuchos, porque estaban casi sin municiones.

Siris declaró ayer ante el tribunal integrado por los jueces Marcelo Barrutia (presidente), Emilio Riat y Juan Lagomarsino, en la séptima audiencia del juicio contra los exjefes policiales imputados por haber actuado de manera negligente durante esa violenta jornada.

El testigo recordó que fueron en un vehículo de la Brigada de Investigaciones, sin identificar, hasta Prosegur. “Bajé yo del vehículo. Me acerqué al lugar, toqué un portero y si no recuerdo mal sale una chica. Le dije que venía a buscar algo de parte del (oficial Rodolfo) Aballay y me entregó una bolsa”, recordó Siris.

“¿Sabe qué había en el interior de la bolsa?”, preguntó el fiscal Martín Lozada. “Había tres cajas”, respondió el testigo. “¿Sabe qué había adentro de esas cajas?”, interrogó Lozada. “No las abrí –aseguró Siris-. Porque estaban dentro de la bolsa, con un moño”.

“¿Sabe usted si eran cartuchos AT (con postas de goma) o PG (con postas de plomo)?”, insistió Lozada. “No me fijé”, aseguró Siris.

“¿Sabía qué tipo de cartuchos utilizaba Prosegur?”, consultó el fiscal. “Se supone que si tengo que tratar de detener a un delincuente no voy a ir con balas de goma”, respondió. Después, aclaró que no sabía qué cartuchos usaba en esa época esa empresa.

Relató que regresaron a la zona de la comisaría 28. Contó que entregó la bolsa “a alguien”. “Si no me equivoco, se la entregué no sé si a Alonso o Aballay”, recordó, con dificultad.

“Ese alguien, ¿qué hizo con esa bolsa?”, preguntó Lozada, “Se fueron para la unidad”, aseguró el testigo. Dijo que no supo que pasó con los cartuchos de esas cajas.

Siris estimó, en un primer momento, que alrededor de las 17:30 se había presentado en Prosegur a retirar las cajas, pero después sostuvo que fue aproximadamente a las 19 . De todos modos, señaló que en el parte diario están los horarios precisos.

Antes, la policía Susana Corona Sambueza había declarado que, por orden de Aballay, sus compañeros habían ido la tarde del 17 de junio de 2010 a la empresa Prosegur a buscar cartuchos.

En esa época, la testigo cumplía funciones en la Brigada de Investigaciones. Dijo que estuvo en la zona de la comisaría 28 esa violenta jornada. Declaró que sus compañeros volvieron con una caja de municiones que no eran anti tumulto (AT).

Relató que abrieron esa caja y que tenía cartuchos tipo PG (con postas de plomo). Afirmó que ella custodió la caja porque la orden fue no usar esas municiones.

Fuentes que conocen el expediente recordaron ayer que Nicolás Carrasco recibió cuatro postas de plomo alrededor de las 16:25, mientras que Sergio Cárdenas fue alcanzado por un perdigón de plomo cerca de las 17:38.

Cárdenas murió casi en el acto en la calle. Tenía 29 años. Carrasco, de 16 años, murió horas después en el hospital Ramón Carrillo. La teoría de la fiscalía y de las querellas es que las postas de plomo salieron de escopetas que portaban policías.

Pero la investigación fiscal no identificó a los supuestos autores. Por eso, sólo pudo atribuir a los policías Víctor Darío Pil, Marcos Epuñan y Víctor Hugo Sobarzo el delito de homicidio en riña de Cárdenas. Por el homicidio de Carrasco no hay imputados.

Mientras que al exsecretario de Seguridad de ese momento, Víctor Cufré, al exjefe de la Policía de Río Negro, Jorge Villanova, a los exjefes de la Unidad Regional Tercera, Argentino Hermosa y Fidel Veroíza y al extitular de la Comisaría 28, Jorge Carrizo, se los acusa de actuar de manera negligente esa jornada, sin cumplir la ley orgánica de la Policía.

Para la fiscalía y las querellas, ese mal desempeño causó las muertes de Cárdenas y Carrasco y dejó 13 heridos. Sostienen que los exjefes no dirigieron adecuadamente el accionar de los policías que reprimieron los disturbios.