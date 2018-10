Proponen estrategias para captar el turismo LGBT

Un estudio indica que la comunidad LGBT viaja 6 veces más que las parejas heterosexuales en el año hemisferio norte; mientras que en el hemisferio sur, viajan 3,4 veces más. Bariloche aspira a consolidarse como destino LGBT, tal como ya se posicionó Buenos Aires en Latinoamérica.

Un grupo de prestadores turísticos de la ciudad recibió una capacitación sobre estrategias de marketing, de comunicación e información estadística por parte de la Cámara de Comercio Gay Lésbica Argentina.

“Por un lado, se trata de un programa de sensibilización del sector privado porque sigue habiendo prejuicios con nuestra comunidad. Pero además, es necesario estar actualizados sobre cómo evoluciona nuestro mercado. Mas allá de que haya propuestas exclusivas o no, plantear estrategias para aumentar la cantidad de turistas en la ciudad”, planteó Gustavo Noguer.

Recalcó que hay “un preconcepto respecto a que el turismo LGBT es de alto poder adquisitivo”. “Somos como cualquier otro público solo que la mayoría de los viajeros no tienen hijos. Esto permite viajar más veces por año, gastar más y no estar condicionados por el calendario escolar”, agregó.

Diego Piquin, director ejecutivo del Emprotur, organizador del encuentro, explicó que en Bariloche, el 80% del turismo es interno. “Para el segmento LGBT es lo mismo: el gran caudal es argentino. En este segmento, le siguen los turistas de Brasil y Chile. Nuestros ejes son la gastronomía y la naturaleza; por eso nos complementamos con Buenos Aires y Rosario que tienen entretenimiento y diversidad cultural”, planteó y, agregó que “el matrimonio igualitario también se introdujo como gancho promocional. En Río Negro cualquier no residente puede casarse teniendo 5 días de residencia en cualquier hotel”.

Previamente a la capacitación, Noguer mencionó que por lo general, las campañas promocionales no apuntan a este segmento específico.

“Cuando se difunden promociones para las familias, muchas veces no incluyen a nuestras familias en la comunicación. Uno cree que con una foto de una familia tipo llega a todos y no. Argentina es referente en turismo LGBT y queremos que todos destinos se alineen en esto. No solo Buenos Aires, ejemplificó.