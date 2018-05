El custodio de las fotos históricas de Bariloche

De muy joven se interesó por la particular arquitectura que caracterizó a Bariloche en sus orígenes. Esa búsqueda no tardó en derivar en un proyecto de reconstrucción visual de amplio alcance, que no hubiera llegado tan lejos sin el aporte de muchos descendientes de pioneros que le confiaron sus antiguas fotos familiares.

Federico Silin decidió que ese material debía estar a disposición de todos y hace quince años puso en marcha un trabajo incansable para recabar y digitalizar las imágenes históricas, que continúa hasta hoy.

El resultado es el Archivo Visual Patagónico, una relevamiento que ya va por las 20.000 fotografías y que está disponible en internet.

Las tomas en blanco y negro que permiten reconstruir los primeros años de la colonia agrícola y su progresiva conversión en un polo turístico de fama mundial son una muestra clara del valor de esos documentos. El archivo rescata usos y costumbres del primer Bariloche, registra en detalle la historia local y rinde homenaje a los pioneros.

Silin trabajó con el archivo del Museo de la Patagonia (que pertenece a Parques Nacionales) y también fue en busca de los archivos familiares. Otros materiales le llegaron por contactos, por relaciones y por aportes de personas que se enteraron de su proyecto y lo buscaron para aportar sus propios documentos.

“Empecé con esto a partir de una finalidad distinta. Yo estudiaba animación en la Escuela de Cine de Avellaneda y para la tesis final me propuse hacer un trabajo sobre la arquitectura local en madera, que tuvo en sus orígenes una fuerte influencia chilena –narra Silin–. Siempre me interesó la arquitectura, y en el caso de Bariloche es muy importante porque refleja los cambios socioculturales, las políticas, los procesos”.

En esa indagación comenzó a acceder a fotos reveladoras sobre la vida de los pioneros, y no tardó en derivar hacia otros temas como la producción agrícola, la navegación lacustre, la pesca, los deportes invernales y luego la conformación de Parques Nacionales, que causó un fuerte impacto en la organización de la incipiente ciudad.

El filme de animación quedó a un lado y la prioridad para Silin pasó a ser la organización del Archivo Visual, para lo cual contó con una importante ayuda de la ex directora del museo, Cecilia Girgenti y de muchos coleccionistas privados.

Su principal objetivo fue digitalizar y optimizar la calidad de todas las fotos, organizarlas por temas y luego asegurar mecanismos aptos de divulgación y “puesta en valor”.

Actualmente están accesibles en Flickr, agrupadas por “lugares, momentos y temas”, según explicó Silin.

Su idea es “subir” las fotos y permitir su libre empleo, siempre que no sea con una finalidad comercial.

Una buena parte de los registros están presentados por “colección”, es decir que corresponden al registro histórico de cada familia, como Capraro, Reinhardt o Pefaure.

Según el titular del archivo, esa modalidad permite que “no pierdan el contexto”.

Muestra en la UNRN

Este mes algunas de las fotos más representativas del pasado barilochense son exhibidas en la sede de la Universidad Nacional de Río Negro (Mitre 630) en la muestra “Mudanzas existenciales”, que en junio viajará a las sedes Alto Valle y Valle Medio de la misma universidad.

La arquitecta Liliana Lolich dijo al comentar esa muestra que Silin “sorprende con su perseverante trabajo de un Bariloche que no supimos conservar”.

Explicó la arquitectura de principios del siglo pasado es testimonio de “un antepasado maderero” y del fluido intercambio con Chile. Lolich es investigadora de la UNRN y el Conicet y subrayó que Bariloche celebra su cumpleaños el 3 de mayo porque un congreso de historia realizado en 1968 decidió dar más crédito como momento fundacional a un documento del general Roca que a la persistencia del poblamiento desde Chile, que era anterior a aquel decreto.

Antes y después de Parques

Justamente, uno de los ejes temáticos fuertes del AVP elaborado por Silin es la inmigración de origen europeo que recibió Bariloche desde fines del siglo XIX, y que en muchos casos provenía del sur chileno.

Otra de las referencias ineludibles es la influencia que ejerció Parques Nacionales a partir de la década del 30. Según Silin, “la ciudad se formó durante cuarenta años prácticamente sin presencia del Estado nacional. Todo el intercambio era con Chile y por los lagos. Ese origen chilenizado de alguna forma fue tapado con la irrupción de Parques, que en los años 30 y 40 generó un impulso fuertísimo y pasó a tener una enorme influencia en la vida institucional”.

El archivo no se circunscribe al Bariloche urbano, sino que hay también registros de la vida rural, la actividad náutica, los campos trigueros, Colonia Suiza, las estancias cercanas, el poblamiento en Traful, en Villa La Angostura y otros parajes del entorno lacustre.

Silin reconoció que el AVP es una gran galería fotográfica y que su interés es compartirlo en todos los ámbitos posibles. Lo definió como “una iniciativa privada, pero de accesibilidad pública”. Su propósito es “ampliarlo el día de mañana y organizarlo mejor” si mediara otra clase de apoyo institucional.