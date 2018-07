Recomiendan evitar el uso de autos particulares y priorizar el colectivo

La Subsecretaría de Protección Civil del municipio recomendó utilizar el servicio de Transporte Urbano de Pasajeros para desplazarse por la ciudad. Solicitó a los conductores evitar usar vehículos particulares y, en caso de hacerlo, portar cadenas o cubiertas para nieve ante la baja adherencia en la cinta asfáltica.

Además, el coordinador zonal de Educación, Alberto Luce, iinformó esta noche de miércoles que mañana jueves “hay clases con normalidad”. “Si hay alguna otra cosa de último momento informaremos, pero, por ahora, hay clases con normalidad”, afirmó.

Desde el área de prensa informaron que las cuadrillas de la Subsecretaría de Servicios Públicos trabajan en el despeje de las vías prioritarias ante las constantes precipitaciones. Las tareas estarán dirigidas a facilitar la circulación del Transporte Urbano de Pasajeros.

Señalaron que las vías prioritarias de despeje se pueden consultar en la página web de la Municipalidad, www.bariloche.gov.ar, ingresando a través del banner correspondiente en la página de inicio (enlace directo: http://www.bariloche.gov.ar/noticia2014.php?noticia=7022).

Explicaron que en color rojo están marcadas las vías que son despejadas por las cuadrillas municipales, y en color verde, las que son despejadas por la provincia de Río Negro a través de Vialidad provincial o empresas encargadas de la tarea.

Recordaron que ante cualquier emergencia o pedido de asistencia se encuentra disponible la línea gratuita 103 con atención las las 24 horas.

El subsecretario de Servicios Públicos de la municipalidad, Eduardo Garza, explicó hoy miércoles que en las últimas 48 horas se arrojaron 240 metros cúbicos de material, entre arena y sal, y que ya se dispuso un proceso de reabastecimiento.

Explicó que el personal del área estuvo arrojando arena y sal durante esta jornada, con los camiones esparcidores en las calles con pendientes.

Recomendaciones:

- No circular con vehículos de no ser estrictamente necesario. En caso de no saber manejar en condiciones de hielo y nieve, usar preferiblemente el Transporte Urbano de Pasajeros.

- Si se va a circular, tratar de hacerlo por las vías prioritarias de despeje.

- Todos los pasajeros deben utilizar el cinturón de seguridad

- Circular con cubiertas para nieve/hielo, portar cadenas y colocarlas si el vehículo no trepa y/o tracciona

- Portar pala en los vehículos particulares. Los bolsones de arena y sal distribuidos en las rutas principales de la ciudad pueden ser utilizados por los vecinos.

- Llevar siempre las luces encendidas. Las luces no son sólo para iluminar el camino propio, sino para ser visto a tiempo por otros vehículos

- Circular a baja velocidad

- Duplicar la distancia de frenado a 10 segundos entre vehículo y vehículo.

- Evitar las calles con mucha pendiente si no se tiene la experiencia y equipamiento necesario.

- Evitar movimientos bruscos, como volantazos, aceleradas y frenadas repentinas.

- Si eventualmente debe detenerse por desperfectos o accidente, señalice bien la zona, evite accidentes mayores. No obstaculice las vías deteniendo su vehículo sobre el asfalto

- En caso de emergencias o dudas, comunicarse a la línea gratuita 103 de Protección Civil

- Esté atento a las señales de Policía y personal de seguridad

- Consulte periódicamente los medios de comunicación para mantenerse informado del estado de calles y rutas