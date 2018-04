Sarampión: los médicos denuncian que muchos padres no vacunan a los chicos

Ante la aparición de un caso de sarampión autóctono en Capital Federal, el médico barilochense Felipe de Rosas alertó respecto a la cantidad de padres que optan por no vacunar a sus hijos en los últimos años.

Por esta razón, el Dapa (Departamento de Actividades Programáticas para el Área) implementó tiempo atrás un protocolo para este tipo de casos a fin de deslindar responsabilidades a los trabajadores de la salud.

“Son situaciones contadas con los dedos de la mano pero marcan una tendencia. Algunos de los que dicen yo no vacuno al pibe, vienen con sustento biográfico; muchos otros no y argumentan que leyeron por facebook. La población reacia a vacunarse no llega a salud pública. No va a los controles”, explicó De Rosas, director del Centro de Salud del barrio El Frutillar.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sarampión es una de las principales causas de muerte entre los niños pequeños, “a pesar de que hay una vacuna segura y eficaz para prevenirlo”. “La vacunación contra el sarampión ha reducido la mortalidad mundial por esta causa en un 84% entre 2000 y 2016”, indican.

De Rosas aclaró que “Río Negro y Bariloche mantiene los niveles de seguridad de cobertura de la vacuna del sarampión. Tenemos que tener una cobertura del 90% para que no se provoque un brote. El último brote que tuvimos en la ciudad fue en el 98. Muchos chicos se enfermaron por sarampión y murieron”.

El médico recalcó también que “lo problemático es que la gente que no vacuna en general tiene cierto nivel social y económico que otros no tienen. Los que se enferman son los que no tienen agua potable, ni cloacas. La falta de vacunación repercute en los niños de peores condiciones sociales”.