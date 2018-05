Se recupera el jubilado que sufrió una golpiza en un asalto en el barrio Belgrano

“Hoy en día por la calle no se puede andar por ningún lado”, reflexionó este mediodía Salvador Cocco, de 78 años, que fue asaltado el sábado y permanece internado en el Hospital Privado Regional, donde se recupera de los golpes que sufrió en un asalto en la calle.

Relató en Radio Seis que un sujeto lo interceptó la madrugada del sábado mientras caminaba por el barrio Belgrano. Dijo que el desconocido lo empujó. “Dame la plata porque si no te mato”, le dijo el asaltante, que describió como un joven bien vestido.

“Le decía: no me pegués yo soy una persona mayor”, contó Cocco. “Me pegó un cabezazo como los boxeadores. Me caí y como que me desmayé”, rememoró.

Dijo que comenzó a perder sangre como consecuencia de los golpes. Cocco sostuvo que cuando estaba el suelo, el asaltante continuó con la golpiza con patadas. Mientras lo agredía le reclamaba la plata. Comentó que tiene un problema de coagulación de la sangre y, por eso, la hemorragia era importante.

Dijo que el sujeto encontró la plata que él tenía en ese momento y se marchó. Explicó que golpeado y ensangrentado, se levantó y pidió ayuda a personas que pasaban a esa hora de la madrugada del sábado por ese lugar (calle Güemes y Tucumán) pero nadie detuvo la marcha para auxiliarlo. Hasta que un hombre que conducía un auto, color rojo, le hizo señas que llamaba a la Policía.

Minutos después, apareció personal policial que lo trasladó hasta el HPR, donde recibió la atención médica y quedó internado.

Dijo que estaba por recibir el alta médica. Sólo falta que lo vea un oftalmólogo porque tiene un lente intraocular en un ojo y por los golpes quedó con algún problema.

“Una bestia el tipo. Lo que me robó me importa tres pepinos si yo trabajo”, afirmó Cocco. “Me molesta que tengo que andar con la cara hinchada y el tema del ojo”, explicó. También, “la inseguridad”. Por eso, pidió un poco más de seguridad y policías recorriendo las calles.

“No es que yo quiero que sirva para mí, que sirva para la seguridad del pueblo y para la gente y para que vean que no está todo bien”, afirmó Cocco, que agradeció a las personas que lo asistieron.