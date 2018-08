Sebastián De la Cruz, el hombre que quería llegar a lo más alto

P-¿Cómo fueron tus comienzos en la montaña?

R- Acá en Bariloche, el lugar te lleva. En la infancia andaba siempre en la calle y después mi madre nos mandó a los campamentos del Club Andino y también a la Escuela Juvenil de Montaña. Cuando fuimos a Suiza también nos llevaba de caminata, esas caminatas interminables y acá igual... y me gustó. En un momento me picó el bicho de la escalada, formalmente hice un curso de escalada en hielo que dio el Club Andino Bariloche y otro del Centro Andino de Buenos Aires, después me fui al Frey por mi cuenta, a subir y a escalar. Tenía 12 o 13 años.

P- Fuiste la persona más joven que escaló el Fitz Roy a los 16 años...

R- Sí y lo sigo siendo... No sé que pasa con los chicos, están dormidos (risas) pero si un pibe empieza y se le da bien, puede incluso con menos edad subirlo, lo que pasa es que hay que tener ganas.

P- ¿Cómo llegaste al Fitz Roy a esa edad?

R- A los 14 años ya escalaba por todos lados y me había hecho un mínimo de material y un grupo. A los 15 con mi compañero Gabriel Ruiz –que es unos años más grande que yo– queríamos ir al Fitz Roy pero mis padres no me dejaron así que nos quedamos entrenando en el Frey. Ya con 16 me dejaron ir pero teníamos que ir con gente adulta, adulta y responsable (risas), entonces lo enganchamos a Chulengo (Gerardo Lamuniere) que estaba de refugiero en el Jacob y justo le habían rescindido el contrato del Club Andino, así que aceptó y fue al Sur con nosotros, fuimos los tres y después llegó Nicolás, mi hermano, y Daniel Feinstein. Tuvimos buen tiempo. Fuimos en diciembre del ‘85 y subimos el 15 de enero del ‘86.

P-Después de esa primera aventura imagino que llegó otra meta...

R-Yo todavía iba a la escuela y me llamaron unos amigos españoles para ir al cerro Torre en diciembre en el marco del programa de la Televisión Española Al filo de lo imposible. Fui como asistente de cámara y me enganché con esto de las películas de montaña. Después quedé changueando en el sur y de golpe tenía un montón de guita, no sabía si comprarme una moto o irme de viaje, y me fui de viaje a Yosemite, en California, que era mi sueño escalarlo. Me fui con 18 años y a la aventura. Estuve tres meses en Norteamérica y de ahí a Europa, trabajaba y salía a escalar. Volví con dinero y ganas de ir a Perú, así que fuimos con mi hermano Nicolás a la Cordillera Blanca. Estuvimos dos meses buenísimos escalando.