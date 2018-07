Sobresueldos: el gobernador pidió al FpV y a los imputados “ponerse de acuerdo”

El gobernador Alberto Weretilneck cuestionó “la politización del accionar de la justicia” en relación a la causa por los “sobresueldos” y la imputación de 11 funcionarios del exgobernador Miguel Saiz acusados por el “desvío de fondos públicos”. Fue en el acto de egreso de los agentes de la policía en el gimnasio municipal 3 esta mañana.

En un primer momento, al ser consultado, el gobernador dijo que “no podía opinar de una causa judicial que está en trámite”. “El fiscal acusó y hay una instancia de apelación. No me corresponde y no debo opinar. El sistema judicial tiene independencia y la justicia debe trabajar sola sin presiones”, señaló.

Luego, planteó: “Somos una de las provincias con mejor ranking de transparencia. Nuestros actos de gobierno son públicos, hay libre acceso a la información pública, publicamos los números de la provincia de manera permanente. La justicia debe evaluar si el sistema que usó el gobierno anterior era legal o no”.

Weretilneck objetó que “(César) Barbeito y (Francisco) González apuntaron al fiscal y hablaron de una maniobra política. Llamativamente, el día anterior, el denunciador serial, (Alejandro) Ramos Mejía, dijo que había un acuerdo de impunidad. Estas son las tensiones que se producen: el Frente para la Victoria habla de impunidad; los imputados, de una maniobra. Que se pongan de acuerdo”.

