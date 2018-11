Tasa de seguridad: faltan votos en el Concejo para aprobar el proyecto

El anuncio sorprendió a integrantes de la oposición pero también a los concejales oficialistas. Luego de describir la intención de ampliar el sistema de videovigilancia y la creación de una guardia urbana para el año próximo, el intendente al ser consultado explicó que se pondría en marcha con la creación de una nueva tasa de seguridad que se aprobaría en conjunto con la actualización de la Fiscal y Tarifaria.

La iniciativa más allá de sorprender a la mayoría de los concejales, tampoco tuvo buena recepción por el impacto que tendrá en la mayoría de los contribuyentes. Sucede que el proyecto requiere de dos tercios de los votos para su aprobación.

El primero en manifestarse fue el concejal del Frente para la Victoria, Ramón Chiocconi, que cuestionó al municipio por “cobrar una tasa por un servicio que le corresponde a la provincia”.

El concejal del PRO, Daniel González, que hasta ahora había acompañado la mayoría de las iniciativas del Ejecutivo Municipal, como la prórroga del cerro Catedral y la creación de la tasa al turismo, también se manifestó en contra de “un nuevo tributo”.

“La iniciativa es buena pero no estoy de acuerdo con imponer un tributo más. Porque ya va a haber un impacto cuando demos actualicemos la Fiscal y Tarifaria. De modo que no voy a acompañar”, señaló González.

Hizo hincapié en que “el intendente no consultó este nuevo tributo con los concejales. Hizo un anuncio de algo sobre lo que no sabe si va a poder avanzar. La idea puede ser buena pero imponerle una carga más al vecino en estos tiempos no corresponde”.

Cristina Painefil, de Juntos Somos Bariloche, tampoco apoyó la medida considerándola “algo inoportuna”. “Entiendo que hay una buena intención y que la gente acompaña la instalación de cámaras pero en este momento, no hay estabilidad económica y se nos hace cuesta arriba pagar las tasas y servicios. No es momento”.

Admitió que el Ejecutivo ya había presentado el proyecto tiempo atrás pero en ese momento, los concejales tampoco estuvieron de acuerdo. ”Ahora, no estaba al tanto de que la iniciativa estaba incluida en la Fiscal”.

Por su parte, la concejal del Frente para la Victoria, Ana Marks, consideró que el fin es “recaudatorio y demagógico”. “No hay política pública de seguridad detrás del anuncio. No sabemos qué van a hacer: qué rol cumplirán estos agentes, cómo se va a articular con la policía, si portarán armas”, dijo.

Aseguró que “el hecho de que la nueva tasa esté incluida en la Fiscal nos habla del objetivo central que tienen: seguir recaudando. Generar artilugios para cobrarle más a los vecinos.

Las tasas se han incrementado exponencialmente en el gobierno de Gennuso. Ahora viene un nuevo tarifazo de cerca del 50% contemplando la valuación fiscal. Crear otras tasas nos habla de la incapacidad de gestión de los recursos”.

