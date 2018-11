Un multicampeón que no para de rodar

Entrenar, competir y ganar se volvió una rutina para Santos Gabriel Rueda, un especialista en carreras de montaña que domina desde hace años la 4 Refugios, logró grandes resultados este año en Europa y es el mejor argentino en su especialidad.

De origen salteño, se afincó en Bariloche para estudiar en el Instituto Balseiro y descubrió las carreras de montaña casi sin querer. Hoy es el dueño indiscutible de la exigente carrera 4 Refugios (ganó las tres últimas ediciones) y brilló también en el mundial de España en mayo, donde quedó 54 en la general y fue el mejor argentino. Su último logro fue haberse consagrado como el mejor sudamericano en el mítico ultra trail de Mont Blanc, al llegar en la posición 30 entre 2.000 participantes para la distancia de 101 kilómetros. Rueda lo definió como “un sueño cumplido”.

En diálogo con DeBariloche aseguró que a pesar de los buenos resultados debe lidiar cada vez con mayores trabas, no sólo para entrenar sino para participar de las competencias. “Los corredores seguimos haciendo rifas para viajar”, dijo.

P-¿Cuál es definidamente tu especialidad, la que te va más cómoda? ¿Qué distancia preferís?

R- Carreras de montaña he corrido hasta 100 kilómetros, pero no me considero especialista en alguna distancia. Corro de acuerdo a lo que tengo ganas y me preparo para eso.

P- Más allá de lo académico ¿cuáles son tus metas inmediatas en lo deportivo?

R- Me gustaría dedicarme un poco más a esto. Siento que me preparo muy poco y sin duda voy consiguiendo logros muy buenos, pero siempre me quedo con la sensación de qué pasaría si me preparara en serio para grandes eventos. La realidad es que no hay mucha ayuda, uno se encuentra sólo con sus amigos y familia que apoyan.

P- ¿Cómo es tu rutina de entrenamiento? ¿Ayuda la geografía de Bariloche?

R- Para las grandes carreras trato de sumar al menos entre 8 y 10 horas de entrenamiento semanal, por montaña preferiblemente. Cuesta hacerse tiempo en invierno, porque oscurece temprano y las montañas están llenas de nieve. Pero nunca fue excusa, siempre pude estar bien físicamente.

P- ¿Tenés una facilidad física particular o tus logros son puro esfuerzo y superación y cualquiera podría hacerlo?

R- No considero tener ventajas, yo simplemente me preparo todo el año. Eso es lo más importante. Después es mucho trabajo y esfuerzo como en todo.

P- ¿Es caro correr carreras de montaña?

R- Sí, es un deporte caro. Lo que es indumentaria lo tengo resuelto con una marca que me ayuda, pero desarrollarse en esto requiere muchas cosas más. Viajar en Argentina no es tanto, pero r a las mejores carreras internacionales se hace todo un calvario. He tenido mucha suerte con el apoyo de gente amiga. Estoy muy agradecido.

P- ¿Qué le recomendás al que quiere iniciarse?

R- Solamente que intente disfrutar de correr por sendero y montaña. Para arrancar sólo se necesitan ganas de correr y un par de zapatillas. Algunos que ni han corrido 3 kilómetros me preguntan qué zapatillas se compran o qué reloj con gps les conviene. Les he dicho que no hace falta ninguna de esas cosas. Sólo que vayan y corran dos veces por semana, verán que les cambia la vida.