Un verano más con la calle Mitre en obra

Con un martillo neumático, pico y pala los operarios de la empresa contratada para terminar los trabajos inconclusos de la calle Mitre, abrieron dos cámaras que conducirán el agua hacia el arroyo Sin Nombre. Es otro de los trabajos que habían sido mal hechos por la fallida empresa Planobra y mal controlados por la unidad ejecutora de la provincia.

De esta manera, la empresa Insersan arrancó las tareas que durante todo el verano consistirán, esencialmente, en el retiro de los adoquines de las primeras siete cuadras de la calle comercial más turística de Bariloche y su reemplazo por hormigón.

También tendrán que soterrar los cables de electricidad, televisión y telefonía que ahora arruinan cualquier postal. Y reparar las lajas de las veredas que también se rompieron cuando se habilitó el uso de la calle.

“La obra la hizo una empresa de Buenos Aires, la contrató una unidad ejecutora de la provincia que funciona en Buenos Aires y la fiscalizó una consultora de Buenos Aires, ¿qué podría haber salido mal?”, le dijo a “Río Negro” un alto funcionario de la municipalidad de Bariloche, que ahora será la encargada de la inspección de los trabajos. La unidad ejecutora no depende del ministerio de Obras Públicas sino del de Hacienda porque administra un crédito internacional, del BID.

Como cree que no hubo errores sino irregularidades, el legislador del FpV Alejandro Ramos Mejía hizo hace tiempo una denuncia penal cuya causa registra un avance de velocidad retardada. El lunes se presentará ante la Fiscalía para pedir que no se levanten los adoquines antes de que se determine que la calidad del trabajo y los materiales contratados no fueron los que corresponden a la licitación.

Los dos agujeros que a centímetros de los arcos del Centro Cívico comenzaron a cavarse esta semana serán cámaras hacia donde irá el desagüe pluvial de la primera cuadra de Mitre, algo que estaba evidentemente mal hecho.

¿Cuánto tiempo tardará esta empresa es completar los trabajos? Nadie lo ha dicho aún. Pero a un mes y medio del inicio del verano, todo indica que la temporada alta, que por los efectos de la devaluación todos esperan que haga historia, tendrá la principal calle de los turistas en Bariloche cerrada en algún tramo.

Ramos Mejía no es el único legislador de la oposición que investiga aspectos relacionados con esta obra. Marcelo Mango realizó un pedido de informes y de las garantías otorgadas por la empresa adjudicataria ya que considera que tiene antecedentes negativos.