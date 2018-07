Una legisladora de Bariloche pide que no se vote el aborto legal

La legisladora de Juntos Somos Río Negro, Silvia Paz, manifestó su rechazo al tratamiento de ley por el aborto legal que se encuentra en debate en el Senado y que ya cuenta con media sanción de Diputados.

Las diferencias en el seno del bloque oficialista salieron a la luz semanas atrás cuando Paz y su par Tania Lastra, exhibieron en el recinto pañuelos celestes con la consigna “salvemos las dos vidas”. Otros integrantes del bloque se han manifestado a favor del proyecto de ley e incluso públicamente pidieron por la sanción. Uno de ellos es Alfredo Martín, compañero de Paz desde su paso por el Concejo Deliberante de Bariloche.

También el gobernador Alberto Weretilneck expresó su coincidencia con el proyecto para legalizar el aborto.

En la Legislatura ingresaron en el último tiempo dos proyectos para pedir el urgente tratamiento de la ley por el aborto legal.

En un comunicado reciente, Paz manifestó su “absoluto rechazo al tratamiento y aprobación del proyecto de ley”.

“Les pido a las senadoras y senadores que me representan y a mi Provincia, que no vulneren el derecho a la vida, que la respeten. No permitan la muerte de un niño que no puede defenderse. Salven las dos vidas”, expresó la legisladora que cumple su segundo mandato.

Paz señaló que recientemente “ambas Cámaras aprobaron una ley por la vida, la donación de órganos, la Ley Justina ¿Cómo hoy pueden hacer lo contrario?”, se preguntó.

El comunicado de la legisladora concluyó: “viven enfrentándose por todo, dejando de lado los temas que realmente ayudarían a resolver las necesidades de nuestro país . Pero eso sí, se unen para defender el proyecto de un presidente, que no respeta al niño por nacer, ni la Constitución ni los tratados internacionales”.