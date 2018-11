Uthgra insiste en que la promoción turística solo favorece a “cuatro empresarios”

La conducción de la Uthgra concurrió al Concejo Municipal para exponer su reclamo de cambios en el Ente Mixto de Promoción Turística (Emprotur), al que imputaron un supuesto “fracaso” en la misión de multiplicar el número de visitantes.

El secretario general del sindicato gastronómico, Nelson Rasini, dijo que con el esquema actual de la promoción turística sólo se favorecen “cuatro o cinco empresarios”, que son los dueños de los principales hoteles, mientras que el “derrame” para el comercio en general llega en cuentagotas.

La Uthgra propuso cambiar la ordenanza del Emprotur para que dejen de aportar los pequeños comercios asentados en los barrios y la tasa recaiga sólo sobre hoteles, restoranes y comercios asentados en el microcentro.

Rasini calculó que quedarían eximidos así el 80% de los actuales contribuyentes. Los empresarios consultados rechazaron la propuesta y defendieron el formato en vigencia, que integra en el directorio del Ente a representantes de todas las cámaras sectoriales.

El presidente de la Cámara de Comercio, Eduardo Caspani, consideró “inviable” la reducción del universo de contribuyentes. De acuerdo al presupuesto, el Emprotur se garantiza una recaudación anual de casi 45 millones de pesos. Al 31 de octubre lleva ingresados 36,9 millones.

La posición del sindicato también está relacionada con la puja salarial. Los dirigentes de Uthgra se quejaron de que los trabajadores hoteleros y gastronómicos de Bariloche -a pesar de que tienen un plus por zona desfavorable- ganan lo mismo que los de Buenos Aires porque el básico es inferior.

Desde hace años piden corregir esa ecuación, pero los empresarios no ceden al pedido. Según Rasini, debido a los montos de los salarios del sector “que en muchos casos están por debajo de la línea de pobreza”, no existe el pretendido beneficio global del turismo que deberían recibir “los quioscos, despensas, gomerías y otros comercios del Alto”.

Insistió en que el Emprotur “fracasó” en sus objetivos planteados hace 20 años y pidió a los concejales que estudien una reforma “a partir del 1 de enero”.

En cuanto al señalamiento de que la cantidad de turistas no aumentó pese al esfuerzo promocional, Caspani dijo que la mira no debe estar sólo en el número absoluto, “sino también en lograr que se queden más días y que gasten la mayor cantidad de dinero en Bariloche, no sólo en alojamiento y gastronomía”.