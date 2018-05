Weretilneck evalúa la salida de un funcionario que discutió con Gennuso

El gobernador Alberto Weretilneck aseguró que está evaluando la continuidad de Alejandro Nahuelquín al frente de la Dirección de Políticas Sociales en Bariloche. La incertidumbre respecto al futuro del funcionario del Ministerio de Desarrollo Social se desprende de un audio que se viralizó días atrás, tras el acto de cierre de la campaña electoral de Juntos Somos Río Negro para las legislativas de 2017 en Allen, en el que Nahuelquin mencionaba que “Gennuso se está llevando toda la plata del Catedral”.

“No estoy para nada de acuerdo con los conceptos vertidos por Nahuelquín. Falta a la realidad porque nada tiene que ver con el Catedral. Por eso, respaldo lo que ha dicho el intendente”, dijo Weretilneck al ser consultado esta mañana, en alusión a las declaraciones de Gennuso que al conocer el audio, sentenció: “Todos los que nos conocen saben que en mi gestión no aceptamos personas como Nahuelquín que siempre fue muy nefasto para la ciudad”.

Días atrás, el presidente del Concejo Municipal, Diego Benítez, aseguró que iba a pedir la renuncia de Nahuelquín. Tras su paso por Bariloche, Weretilneck admitió que “aun no le llegó este pedido aunque quizás, hoy lo conversemos”.

“Esto surge de un whats app entre dos personas que se filtró después, viralizándose. No fue una cuestión pública ni en su rol de funcionario. Esto lo quiero remarcar. Obviamente, no estoy de acuerdo con las cosas que dijo y evalúo la continuidad o no en el gobierno provincial”, pronunció Weretilneck.