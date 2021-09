Basquet: Progreso venció a Regina afuera y Roca en el poli a Unión AP

Se jugó anoche la 6° fecha del torneo Pre Federal de básquet y, además de los triunfos de Deportivo Roca y Del Progreso, ante Unión AP y Atlético Regina, respectivamente, Independiente de Neuquén mantuvo su invicto en Plaza Huincul al derrotar a Pérfora.

En el resto de los cotejos: Pacífico le ganó a Petrolero Argentino 82 a 69; Club Plottier a Cipolletti 77 a 52 y Centro Español a Cinco Saltos 94 a 58.

Progreso sigue dando muestras de carácter con su juvenil plantel. En Villa Regina se alzó con una trabajosa victoria ante el Albo, lo quebró en el final y terminó con un por 80 a 72 en su poder; en el Gimena Padín Deportivo Roca le ganó de forma clara a Unión AP 86 a 51.

Los naranjas abrocharon un exitoso fin de semana, ya que el viernes le había ganado a Pacífico.

El único invicto (6 triunfos en fila) que tiene el certamen es Independiente de Neuquén, que ayer en Barrio Uno de Huincul le ganó a Pérfora por 73 a 64.

La próxima fecha irá el viernes 1 de octubre.

Posiciones zona 1

Pacífico, 10 (4-2)

Centro Español, 9 (4-1)

Centenario, 8 (3-2)

Petrolero, 8 puntos (3-2)

Deportivo Roca, 8 (3-2)

Cinco Saltos, 6 (1-4)

Unión AP, 5 (0-5)

Próxima fecha: Centenario vs Centro Español, Cinco Saltos vs Deportivo Roca y Petrolero vs Unión Alem Progresista. Libre Pacífico

Posiciones zona 2

Independiente, 12 puntos (6-0)

Del Progreso, 9 (4-1)

Biguá, 8 (3-2)

Pérfora, 7 (2-3)

Club Plottier, 7 (2-3)

Atlético Regina, 6 (1-4)

Cipolletti, 5 (0-5)

Próxima fecha: Club Plottier vs Biguá, Del Progreso vs Cipolletti, Atlético Regina vs Pérfora. Libre Independiente