Beneficio para inversores

Por Cr. Federico Vargas (Chinni, Seleme, Bugner y Asoc.)

Incentivo. La provincia de Neuquén busca motorizar la actividad productiva.

Neuquén pone en marcha un programa de reactivación productiva y turística con destino a impulsar la inversión privada, favorecer el sostenimiento de empresas y el empleo en la provincia mediante el decreto n°982/2021.

Este decreto es producto de una autorización expresa del artículo 26 de la Ley General de Presupuesto de la Administración Pública Provincial (ley n°3275).

Básicamente el objetivo es impulsar la actividad económica provincial de los diferentes sectores mediante un instrumento de fomento a las inversiones, en el cual los beneficiarios del programa obtendrán un certificado de crédito fiscal por las inversiones que hayan realizado o realicen durante este año, que podrán utilizarlo para la cancelación de impuestos provinciales.

Está destinado para las empresas neuquinas (Mipymes y grandes empresas) como también para las que no sean neuquinas (únicamente Mipymes) de los sectores agropecuario, agroindustrial, industrial, de servicios, comercio, construcción, profesiones liberales y turismo.

Se considera inversión a las realizadas en bienes muebles, inmuebles, intangibles y obras de infraestructura entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021.



Se considera que una empresa es neuquina cuando tiene domicilio fiscal en la Provincia o que, sin tenerlo cuente con un coeficiente del Convenio Multilateral superior al 60%.

Por otro lado, se establece que las Micro, Pequeña y Medianas Empresas (Mipymes) serán aquellas que encuadren como tal y cuenten con el certificado Pyme vigente. Es importante mencionar, que una empresa en los términos de esta normativa es tanto una persona humana como jurídica.

Se considera inversión a las realizadas en bienes muebles, inmuebles, intangibles y obras de infraestructura afectadas como bienes de uso de la empresa entre el 01/01/2021 y el 31/12/2021. Éstas deberán hacerse efectivas a través de un proveedor neuquino y sólo en aquellos casos en que se verifique que no pueda ser provisto localmente podrá contemplarse inversiones adquiridas a un proveedor no neuquino. Los términos para considerar a un proveedor como neuquino son los mismos que los mencionados para ser empresa neuquina.

Como puede apreciarse se torna indispensable establecer el tipo de empresa que quiera acceder al beneficio y el tipo de proveedor vinculado con la inversión ya que de esto dependerá el porcentaje del crédito fiscal que se pueda recibir y que rondará entre un 5% y 20% del valor neto de iva de la inversión, con un tope de hasta 30 millones de pesos para empresas grandes y 20 millones de pesos para Mipymes.

Construcción. Uno de los pilares de la inversión privada.



Las solicitudes deben presentarse ante el Centro Pyme-ADENEU vía correo electrónico, enviando una nota modelo llamada “Solicitud de adhesión al Programa de Crédito Fiscal para Inversiones” y el “Formulario detalle de Inversiones”, con copia de las facturas o comprobantes respaldatorias y un dictamen firmado por Contador Público con firma legalizada por Consejo Profesional.

Antes de realizar cualquier presentación es importante analizar que los beneficiarios no se encuentren dentro de las causales de exclusión para su acceso, como por ejemplo el incumplimiento y/o falta de pago de los impuestos que recauda Dirección Provincial de Rentas (DPR) al momento de la solicitud o bien que el sujeto se encuentre adherido al régimen simplificado de la DPR.

Una vez realizada la solicitud y en caso de resultar favorable se entregará un certificado de crédito fiscal que se podrá utilizar para cancelar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Sellos e Impuestos Inmobiliario, como también optar por para cancelar cuotas no vencidas de planes de facilidades de pagos efectivizados hasta el 18/06/2021.

Estos certificados serán otorgados durante el ejercicio 2021, pudiendo utilizarse hasta el 31 de diciembre del año 2026, sólo para los certificados vinculados a inversiones en obras civiles y de infraestructura podrán ser otorgados hasta el ejercicio 2022.

Sin lugar a duda es una buena media para tratar de incentivar la reactivación económica en la provincia mediante la inversión privada local, sin embargo, podría darse el caso que, ante la falta de flexibilización del requisito de contar con deuda previa sin regularizar, algunas empresas no puedan acceder a este programa o directamente tengan que evaluar el costo financiero de regularizar sus deudas versus el porcentaje a recibir del beneficio.