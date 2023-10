Bizarrap y Milo J.: 5,5 millones de personas ya vieron la Session#57

Después de una sorpresiva y elaborada presentación, el corto protagonizado por el propio Bizarrap y con la participación de Guillermo Francella, ayer se conoció la Session #57, con el trapero argetino Milo J. Fue igual de sorpresiva: supera los 13 minutos, pero además, son cinco actos, con su propia letra, video y escenografía.

Milo J, es el nombre artístico de Camilo Joaquín Villaruel, trapero oriundo de Morón que tiene solo 16 años. A pesar de ser menor de edad, el joven ya cuenta con una gran proyección en la escena nacional e internacional. El gran éxito de Milo J es la canción Rara vez (febrero de 2022), que suma 322 millones de escuchas en Spotify.

El vídeo de la Sessions 57 comienza con Milo J tomando mate. Un sorbo, y se lo pasa a Bizarrap, que sentado en la mesa con su ordenador, se lo pide ansioso. La primera es una canción trapera, donde Milo canta: “Hoy me voy al sol, porque dios me llamó desde el downtown. / Debo despertar, porque no se acalora mi alma. / Pero me salvé, en la neblina logré ver el alba. / Hice honor a la J en mi nombre y mis valores me cubren la espalda”. Milo J narra en la letra su centelleante ascenso musical: “Me siento bien, mis dos abuelas siguen respirando. / De niño pensé que a los 16 iba a morirme, y con 16 creo que llego a los veinte millonario”.

También incluye algún ajuste de cuentas, como cuando entona: “Mi vida está perfecta, pero me pusieron de enemigos a mis hermanos cuando los que me robaron fueron ellos. / Pegué un tema top global y todavía no veo un peso”.

Los cinco actos se dividen así:

0:00 Milo Bzrp Music Session, Vol.57

03:11 Toy en el Mic

05:34 No soy Eterno

08:06 Fruto

10:18 Penas de Antaño

Mira la Session#57