Buscan a la persona de Neuquén que se ganó más de 2 millones de pesos

Un apostador o apostadora de la ciudad de Neuquén fue la estrella del pasado Patagonia Telebingo y no solo ganó una suma millonaria, sino también importantes premios, entre los que se incluye un auto cero kilómetro.

El número del cupón ganador fue el 55.381, cuyo premio fue sorteado ayer domingo 15 de noviembre en vivo el programa de Patagonia Telebingo. El pozo acumulado había llegado a los 2.020.000 pesos y se le sumaron mensualmente los siguientes premios especiales que se acumularon para el mismo ganador o ganadora: un Renault Kwid 0 km, una moto Yamaha Crypton 110 cc 0 km, una notebook HP, un Smart TV 55 pulgadas y una Tablet Samsung Galaxy.

El cartón de la suerte se vendió en la Agencia Nº 131, de la titular Mirta Edit Huenelaf que está ubicada en la calle Godoy 478 de la ciudad de Neuquén y que hoy también está festejando por este afortunado o afortunada al que está esperando para felicitar.

Además de este gran premio, también se llevaron importantes sumas dos localidades más. En la primera ronda del sorteo con una línea de 65 mil pesos para un apostador o apostadora de la localidad de Cutral Co. En tanto, en la segunda ronda, hubo un bingo de 320 mil pesos para un apostador de Plaza Huincul.

El próximo sorteo es el domingo 22 de noviembre y el pozo cumulado ya está en un millón de pesos; además de 8 premios extras de 10 mil pesos cada uno, que salen sí o sí. Por otra parte, comprando 1 cartón, se obtienen 2 por sólo 200 pesos. Patagonia Telebingo se transmite todos los domingos en vivo a las 14 horas. Además de tener grandes premios, se juega en casa.