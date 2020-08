Bustos, de Independiente, volvió a las prácticas y reconoció: "Pasé una semana complicada"

Fabricio Bustos, defensor de Independiente, reconoció hoy que pasó días duros luego de que se difundiera que había dado positivo en el testeo de coronavirus. Agregó que se sintió señalado como "el que trajo el virus".

"Pasé una semana complicada porque la gente, en vez de apoyar, te señala de que sos el que trajo el virus. Fue una semana dura porque se hablaron muchas pelotudeces”, relató el joven futbolista, de 24 años, en un diálogo con radio La Red.

Bustos había dado positivo de Covid-19 en los testeos generales que realizó el club el pasado sábado 8 de agosto pero luego dio negativo en otras dos pruebas.

Sin embargo, el cuerpo médico de Independiente decidió mantenerlo aislado y el jugador se sumó al plantel una semana y media después del regreso a los entrenamientos, tras casi cinco meses de receso por la pandemia.

"Lo que más me preocupó fue que contagie a mi familia y ahí en el pueblo ellos tuvieron contacto con otros amigos. Me sentí señalado y no está bueno”, reiteró.

Bustos, que se sumó a los entrenamientos durante la jornada del miércoles, aseguró que desde Independiente le hicieron todos los análisis para que se reincorpore con tranquilidad y siguiendo los protocolos autorizados por el Ministerio de Salud y por el Ministerio de Deportes y Turismo.

Asimismo, detalló que los entrenamientos "no son lo mismo" y que principalmente extraña las "charlas de vestuario", pero destacó que lo "mejor es cuidarse y acostumbrarse hasta que pase".