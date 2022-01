Cambios en la conducción de CALF: asumen Lucca y Martín Pereyra

Son tiempos de cambios políticos en la cooperativa eléctrica CALF. Es que hoy se confirmó que el hasta ahora presidente de la cooperativa, Carlos Ciapponi dejará su lugar. Allí asumirá Dario Lucca acompañado por Martín Guillermo Pereyra, hijo del lider de Petroleros.

Los cambios eran rumores de pasillos hasta ayer, pero hoy un posteo de Martín Pereyra en redes, lo confirmó. «Con lealtad se nace, el resto se aprende», se titula el texto con el que el joven agradece por esta «nueva etapa». Es que a partir de ahora Pereyra será vicepresidente primero de CALF.

«He tenido la suerte de que la vida me ha cruzado, entre muchas otras, con dos personas (una por sorteo de la vida, la otra por elección recíproca) que me han enseñado con el ejemplo lo que es la lealtad. No me refiero a la política, sino ser leal a nuestras convicciones y los objetivos claros que debemos tener a la hora de tomar decisiones en cualquier aspecto de la vida. Gracias a mis compañerxs consejerxs por el apoyo, a Dario Lucca por la confianza y a todxs por los saludos y felicitaciones en esta nueva etapa. Cuento con todxs uds para que me desafíen a ser mejor, a superarme, a aprender algo nuevo en cada día. Abrazo grande!», publicó Martín en su redes sociales.

Así, Lucca, el hasta ahora secretario general de la cooperativa eléctrica pasará a ser el nuevo presidente. En tanto que Ciapponi dejará la conducción para ocupar el cargo de primer vocal titular en el Consejo de Administración de CALF.

En tanto que tras el posteo de Pereyra llegó la confirmación oficial por parte de la cooperativa. «CALF informa que tras la Asamblea Ordinaria de Delegados realizada el pasado Sábado 15 del corriente, donde se aprobó la Memoria y Balance, Estados Contables, y elección de cuatro consejeros titulares, cuatro suplentes, Sindico Titular y Suplente, y tal como lo establece el Estatuto Social, los integrantes del Consejo de Administración se reunieron este lunes 17 de enero y procedieron a renovar los cargos en dicho cuerpo de conducción», informaron en un comunicado.

Y detallaron que el nuevo secretario general que reemplazará a Lucca será Marcelo Severini. En tanto que confiaron que como tesorero seguirá el Roberto Garrido y que Manuel Cuesta continuará ejerciendo la vicepresidencia segunda.