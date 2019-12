Carbajal: "el feminismo viene a desarmar las estanterías y genera incomodidad"

El proyecto de legalización del aborto fue rechazado en el Senado en 2018. Era la primera vez en la historia argentina que se sometía a votación en el Congreso. “No se llegó a la sanción, pero no lo viví como un fracaso. Sabemos que a las mujeres nunca nos regalaron nada. Si una mira en perspectiva hace 70, 72 años, no podíamos votar. Los hombres consideraron que no teníamos derecho a ser elegidas y esto simplemente porque habíamos nacido con un sexo biológico distinto, al que se le atribuyeron características distintas, y sobre esas diferencias se estableció una jerarquía. Siempre nos costó, siempre hubo necesidad de tirar piedras, de gritar, porque sin esa presencia en las calles ningún derecho hubiese sido ampliado”, aseguró la periodista Mariana Carbajal.

La autora del libro “Yo te creo, hermana” brindó una entrevista pública en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Comahue, organizada por Río Negro y el Centro Interdisciplinario de Estudios de Género (Cieg). Se realizó en el contexto de la decisión de la presidenta del directorio de la Editorial, Laura Gamba, de crear el cargo de editora de género en el diario.

Durante la conversación, que se transmitió en vivo por redes sociales, Carbajal se refirió a la designación de Elizabeth Gómez Alcorta como ministra de Mujer, Género y Diversidad dentro del gabinete del presidente electo, Alberto Fernández. “Es una abogada penalista, con una perspectiva de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, que se define feminista, veremos ahora como es el nuevo presupuesto y eso es fundamental”, sostuvo.

La profesional es licenciada en Periodismo. Su último libro se titula: “Yo te creo, hermana”. Foto Oscar Livera.

Planteó que en ella convive el periodismo y el activismo feminista. “Nunca pensé que era incompatible, porque no es que una tergiverse la información. En todo caso miramos cosas que otros no ven, pero nunca pensé que podía ser una contradicción. No es que tergiverse los datos de mortalidad por aborto o de la feminización de la pobreza, en todo caso los muestro”, afirmó Carbajal. Y agregó: “lo que sí creo, y esto es una discusión que la hemos dado con otras colegas, o por lo menos lo conversamos: no me parece bien que una tenga que ser solamente vocera del movimiento de mujeres. No me parece bien el “recorto y pego la gacetilla”. Yo primero soy periodista, contrasto la información, recurro a otras fuentes, voy a las fuentes: a un expediente, a una jueza, a un juez, a un abogado.”

En cuanto a la reinterpretación que se hizo, incluso en la región, de la performance de “Las Tesis” que denuncia la violencia sexual a la que son sometidas las mujeres por los carabineros en Chile durante las manifestaciones, Carbajal indicó: “creo que resuena en los territorios más diversos porque la violencia machista es universal, el abuso sexual en la infancia es universal, son cuestiones estructurales de una sociedad que todavía no se deconstruyó.”

Remarcó: “tiene algo de descarga, ¿no? El hecho de hacerla, de transitarla y de tener la libertad, en esa masa, de poder señalar al Estado violador, tiene una potencia enorme.”

Consultada sobre la banalización que hacen algunos sectores políticos de la perspectiva de género, que insisten en ubicarla como una suerte de “persecución hacia los varones”, respondió: “el feminismo viene a desarmar las estanterías y genera incomodidad. Y hay quienes todavía no terminan de entender de qué se trata. Cuántas mujeres hemos escuchado que han dicho “yo soy femenina, no feminista”, con un desprecio hacia las mujeres que levantamos las banderas del feminismo, estigmatizándonos. Ahora hay un poquito menos, pero no tanto. “Feminazis”, les tiran por la cabeza, sobre todo a las más jóvenes. Asociar lo que ha sido el nazismo, de las peores marcas en la humanidad, a un movimiento bien diverso que lo que busca es la igualdad de oportunidades, una sociedad más igualitaria, el acceso a derechos.”

Finalizó: “los hombres tienen que entender que han tenido y tienen privilegios, la historia los ha puesto en un lugar de privilegio y tienen que dar lugar. Cuando hablamos de paridad, hablamos de eso, de ocupar esos lugares que han tenido por privilegio. ¿Quién quiere perder los privilegios?”.

Implementar esto significa que estamos hablando no de una ideología, sino de una ética, que es la ética del derecho” dijo Laura Gamba, presidenta del directorio de Editorial Río Negro SA.