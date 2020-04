Carlos Durhand, el fanático de las estadísticas que estuvo en Río Negro

Una discusión de sobremesa entre amigos deriva en una apuesta sobre un dato que puede ser poco relevante para cualquier persona, salvo para un fubolero promedio. Sin certezas sobre la respuesta correcta, uno de los presentes se acuerda de Carlos Durhand, periodista rosarino del diario La Capital e historiador del fútbol nacional. La llamada en horas de la madrugada lo exaltó, pero aún así hizo gala de su bondad y develó el misterio sobre aquel arquero suplente de algún Súperclasico pasado.

También algún que otro dirigente le ha consultado sobre las estadísticas de sus equipos con algún árbitro en particular.

En su cuenta de Twitter (@carlosdurhand) revela datos particulares, desde la mejor racha de local de cualquier equipo hasta la cantidad de goles que hizo un delantero sólo en el primer tiempo. Repasa estadísticas con lujo de detalle y cierra: “Datos, no opinión”.

Poco más de un mes atrás, cuando todavía se podía circular libremente por el país y el coronavirus aún no había sido declarado por la OMS como pandemia, este periodista rosarino decidió viajar más de mil kilómetros para pasar una tarde de sus vacaciones en la hemeroteca del diario Río Negro.

Carlos Durhand estuvo en la región para completar con mayor detalle su extenso archivo. Durante su visita repasó algunos de los 129 partidos de los equipos de Río Negro en los viejos nacionales de Primera División y también amistosos, especialmente aquellos en los que participaron Rosario Central y Newell’s.

“A lo largo de los años me di cuenta que los equipos de Rosario no tenían relevado bien a fondo toda su historia, de forma objetiva y con datos precisos”, contó Carlos, que desde chico canalizó su pasión por el fútbol a través de las revistas el Gráfico y Sólo Fútbol. Con el paso del tiempo fue acumulando información, armó su propia base de datos, ingresó en el mundo del periodismo por su precisión y hoy es uno de los historiadores más reconocidos del fútbol argentino.

“Lo único que cambió es que a partir de 1931 se le empezaron a pagar contratos a los jugadores. Pero el fútbol era el mismo”. Durhand defiende con vehemencia las estadísticas del amateurismo.

Criado en una ciudad donde la rivalidad entre los dos equipos locales esta marcada a fuego, Carlos Durhand no se esconde. “Más allá de ser fanático de Central, el hincha jamás le va a ganar al profesional. Datos, no opinión”, agregó.

Como la historia debe contarse completa, Durhand resaltó la importancia de tener no solo los datos desde el profesionalismo en Argentina (1931) sino que asegura que la época del Amateurismo también debe tomarse en cuenta.

“El fútbol siempre fue el mismo: once contra once, una pelota y un árbitro. En aquella época había determinadas irregularidades, como también existen hoy. Lo único que cambió es que a partir del ‘31 se le empezaron a pagar contratos a los jugadores”, argumentó y disparó: “a los que ningunean el amateurismo les pregunto: ¿cuantos subcampeonatos del mundo tiene Argentina?, ¿el de Uruguay 1930 no vale?”.

Luego de cuatro horas de revisar la hemeroteca, Carlos aseguró que el objetivo del archivo es que a su base de datos se pueda acceder de forma gratuita para continuar acumulando la información.

Casi como una reivindicación para los fundadores del fútbol argentino, Carlos Durhand expresó: “un pueblo sin memoria tiende a desaparecer, yo aporto desde este lugar, con mi pasión por el fútbol”.