15 de mayo, otra fecha clave

Este 15 de mayo vencen 600.000 millones de pesos de Lebacs, casi el 50% de las reservas. Mantener las Lebacs a raya es cada vez más difícil para el gobierno nacional, no conforman a los tenedores con subas en las tasas, y eso quedó demostrado la última semana de abril cuando se vendieron u$s 5.000 mil millones, una buena parte del pase de Lebacs a dólar... Este juego, muy peligroso por cierto, se está llevando las reservas de nuestro país, y nos hace recordar que lo que ocurrió en el 2001 puede suceder de nuevo.

Se denuncia que hay más de 6.500 pymes que cerraron. Hace dos años que hay una baja en la producción industrial alimenticia, suba de tarifas, baja del consumo y depreciación del poder adquisitivo, inflación de dos dígitos, toma de deuda externa a niveles récord, un dólar que tampoco conforma a los exportadores, fuga de divisas a niveles históricos. Están conformando un cóctel explosivo, que de no desactivarse a tiempo puede dejar a nuestro país al borde de un nuevo default. Habría que recordar a los gobernantes que la Argentina no es su empresa, es nuestro país, y no pueden hacer del él lo que quieran...

Jorge L. Fernández Avello

DNI 12.862.056