Juan Carlos Becerra

San Carlos de Bariloche, Río Negro.

Estimado equipo del Diario Río Negro:

Les envío esta carta de lectores para compartir una reflexión sobre el avance de la inteligencia artificial y los desafíos que plantea para el futuro de nuestra sociedad.

Creo que es un tema que merece un debate público amplio, porque sus consecuencias nos afectan a todos. Me gustaría que estas líneas pudieran contribuir a esa conversación.

Muchas gracias por su tiempo y consideración.

El progreso tecnológico debe tener un propósito humano

Estamos viviendo una transformación que puede cambiar profundamente nuestra forma de vivir. La inteligencia artificial avanza a una velocidad extraordinaria y abre posibilidades que hasta hace pocos años parecían inimaginables. Puede ayudarnos a resolver problemas, ampliar nuestros conocimientos y realizar tareas con una eficiencia cada vez mayor.

Pero, entre tanto avance, hay una pregunta que merece más atención: ¿estamos preparando a nuestra sociedad para esos cambios con la misma rapidez con la que desarrollamos la tecnología?

No escribo estas líneas para oponerme a la inteligencia artificial ni para pedir que se detenga su desarrollo. Al contrario, creo que sus posibilidades son enormes y, por eso mismo, me parece fundamental que empecemos a debatir qué sociedad queremos construir con ella.

Si las máquinas pueden realizar cada vez más trabajos y producir más riqueza, ¿qué sucederá con las personas cuyos empleos desaparezcan? ¿Cómo se distribuirán los beneficios de ese progreso? ¿Qué oportunidades tendrán quienes deban adaptarse a un mundo laboral completamente diferente?

Son preguntas que no deberíamos dejar para cuando el problema ya esté entre nosotros.

Sin embargo, hay algo más profundo que el empleo o la economía. El valor de una persona no puede medirse solamente por lo que produce o por cuán capaz es de competir con una máquina. La humanidad también está en la creatividad, en la música, en el arte, en el deporte, en la educación y en la capacidad de ayudar a los demás.

Una sociedad necesita mucho más que producir bienes y generar riqueza. Necesita personas que puedan desarrollar sus talentos, compartir sus ideas, construir vínculos y encontrar un propósito en sus vidas.

Quizás el verdadero desafío de la inteligencia artificial no sea solamente descubrir hasta dónde puede llegar la tecnología, sino decidir qué queremos hacer nosotros con todo lo que ella nos permita alcanzar.

Si el progreso tecnológico nos libera de determinadas tareas, deberíamos aspirar a que eso también nos permita vivir mejor, acceder a más oportunidades y dedicar más tiempo a aquello que nos hace humanos.

Para lograrlo, necesitamos abrir una conversación amplia y democrática en la que participen gobiernos, especialistas, empresas, trabajadores y, sobre todo, ciudadanos. Porque el futuro de nuestra sociedad no debería decidirse únicamente en los directorios de las grandes empresas ni en los despachos de quienes gobiernan. Debe ser objeto de una discusión pública, abierta y participativa.

Si el desarrollo tecnológico va a transformar la vida de todos, también deberíamos poder participar en la discusión sobre cómo queremos que ese futuro sea.