A dos años y medio de mandato

A dos años y medio de iniciado su gobierno, Mauricio Macri y Cambiemos deberían darse cuenta de que el blindaje mediático y la mentira , junto con la persecución judicial como elemento para disciplinar, neutralizar o eliminar a la oposición política, están agotados como recursos para conducir el Estado. La firma del trigésimo acuerdo stand by con el FMI, sólo deparará mayores males a la Nación argentina. Sería aconsejable que el gobierno yn su alianza adviertan la gravedad de la situación. Su actitud de represión y violencia frente al reclamo de los trabajadores por sus fuentes de trabajo o por paritarias libres, no parece augurar nada bueno. Su indiferencia frente a la desesperación de crecientes franjas de la población que ya no pueden pagar las facturas de agua, luz y gas o, lo que es peor aún, que ya no les alcanza para comer; habla de una peligrosa insensibilidad frente a lo que les pasa a los demás.A la irresponsabilidad de haber llevado a la Argentina a este desastre económico, no se le puede sumar la brutalidad de la violencia. Es necesario recordar que nada bueno ocurrió, para nuestro país, cuando se quiso reemplazar a la razón por los palos.

Joaquín Bertran

DNI 5.433.822