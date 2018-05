A la deriva

Como esos barquitos de papel que alguna vez intentamos hacer grandes y fuertes, aún siendo muy pequeños; esos que empujábamos tímidamente al apoyarlos en algún fortuito espejo de agua, o en la fuente de la plaza, y admirábamos que flotara y avanzara hacia donde fuera, sólo con el más hondo deseo de que permaneciera a flote, de que no zozobrara en esas aguas quietas; así depositamos a nuestra Argentina frente al mundo. Buenos deseos, ondas, rezos, plegarias y promesas fortalecen la estructura de nuestra nave, que en papel barrilete recubierta hubiere preferido escoger otra superficie en la que posarse. Porque el agua moja, penetra, socava y zozobra. Porque tanta fragilidad no admite tormentas, y las aguas calmas vaticinadas no son reales. Ojalá pudiéramos hoy, como cuando niños, asir muy suavemente a nuestro barquito de papel para evitar que naufrague en aguas aún quietas. Quizá aún podamos hacerlo.

Karina Zerillo Cazzaro

DNI 21.653.863