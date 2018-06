A los concejales del PJ de Roca

A los señores concejales del PJ de Roca, José Luis Berro y a Ignacio Casamiquela les digo: que si la única oportunidad de Palmieri es llevarse los bolsillos me pregunto: ¿qué hacen ustedes, como concejales? ¿Porqué no le dicen a Martín Soria que traiga las 230 viviendas para hacer en Roca, así los trabajadores de la construcción tienen trabajo?. Al concejal Berro le digo que si el Patón Palmieri tiene una mansión en La Pampa y era empleado del Gringo Soria en la municipalidad, me pregunto con cuántas mansiones tendría su patrón. Si tenés pruebas hacé la denuncia y no por Twitter. Concejal, dedíquese a traer fuentes de trabajo para Roca y déjese de palabrerío. Celín Ernesto Guevara DNI 16.375.064